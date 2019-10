(aggiornamento ore 12.45) Tir incastrato nel centro di Ranco. Polizia locale, tecnici del comune e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di sbloccare il mezzo pesante attualmente fermo in via Piave, dopo la curva che dal lago porta al comune.

Galleria fotografica Tir incastrato Ranco 4 di 6

La strada è chiusa in entrambi i sensi. Soccorsi e operai sono al lavoro per ripristinare la circolazione e rimediare ai danni provocati alla carreggiata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con un’autogru.

Il grosso camion, con targa della Repubblica ceca, era diretto nella zona industriale di Taino ma le indicazioni seguite non erano corrette.

Le Autolinee Varesine hanno comunicato che a causa dell’accaduto, attualmente i bus della linea N20 Varese-Angera-Sesto Calende non transiteranno da Ranco e percorreranno invece soltanto il percorso da Angera (Varesina/Soara fino ad Angera).