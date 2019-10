Torna a Cuirone la sagra “Funghi e zucche”

Domenica 6 ottobre a Cuirone di Vergiate torna la celebre sagra “funghi e zucche”, giunta alla 27esima edizione.

La mostra agricola, naturalistica, ambientale e di civiltà contadina avrà luogo in piazza Turati a Cuirone dalle 9 alle 18 e prevede un fitto programma di eventi tra i quali: il concorso zucche e spaventapasseri, la mostra micologica, la mostra arti e mestieri e il mercatino hobbisti a cura di Legambiente Varese Onlus con il patrocinio comunale.

Il programma di “Funghi e zucche”:

27° Concorso delle zucche da campo, con premiazione della zucca più grossa e più lunga

12° Concorso degli spaventapasseri da campo

Mostra micologica

Mostra arti e mestieri

Scambio di semi

Dalle ore 14 alle ore 17 l’Angolo degli Abbracci

Dalle ore 15 dimostrazione di Biodanza a cura di Fabrizio Lampugnani

Mercatino degli hobbisti.

“Le zucche, come sempre, la faranno da padrone, confermando il percorso di promozione, da noi proposto diversi anni fa, del frutto più umile dei nostri orti, eppure segno di prosperità e abbondanza – spiegano gli organizzatori –

La zucca record, varietà Atlantic Giant, ha fermato, lo scorso anno, la “stadera” al peso record di 228 kg. E’ incredibile che in circa 150 giorni un piccolo seme di pochi grammi produca un frutto dalle dimensioni così importanti”.

“L’appassionata partecipazione di diversi coltivatori testimonieranno che “km zero zero” non è solo uno slogan, ma un modo diverso di considerare la nostra agricoltura, con la riscoperta di una antica filosofia: acquistare e consumare prodotti sani coltivati da produttori locali. La presenza diretta dei coltivatori, con i loro prodotti, patate, mele, zucche, miele, cereali, formaggi, salumi, funghi secchi e frutta disidratata, consentirà il ripristino di quel contatto diretto, tra produttore e consumatore, comunissimo un tempo e che si sta perdendo. Solo se ristabiliamo questo contatto diretto possiamo tramandare alle nuove generazioni le difficoltà e i sacrifici dei contadini per proporci dei buoni e sani frutti della terra, nel rigoroso rispetto delle stagionalità.

Ma Funghi & Zucche è anche una mostra di Civiltà Contadina, ben rappresentata dall’Associazione “Arti & Mestieri” di Sumirago, che presenterà una straordinaria dimostrazione di molitura.