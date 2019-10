Un “Arcobaleno di profilo” nel cuore della città giardino

Anche Varese ha il suo Arcobaleno di profilo. L’immagine sognata da Bruno Munari evoca la capacità di stupirsi propria dell’infanzia e regala un nome più che mai identitario al nuovo Centro di ricerca educativa della città giardino che apre le sue porte sabato 26 ottobre alle ore 15 in via Solferino 18, per un Open day di inaugurazione cui grandi e piccini sono invitati a partecipare.

Il centro si avvale della collaborazione di diversi professionisti nel campo dell’educazione rivolta ai bambini e agli adulti, uniti dalla necessità di mettere a fuoco non tanto le abilità ma i bisogni individuali e sociali delle persone, grandi o piccine che siano. Che si tratti di bisogni speciali, oppure modi speciali di rispondere alle esigenze dell’essere umano nelle sue diverse manifestazioni. Per ogni sfumatura un colore, “per ogni bambino una risposta”, secondo il motto montessoriano.

La psicomotricità relazionale e diverse attività per lo sviluppo armonico della persona, sono gli strumenti principali mesi in campo dal centro in spazi appositamente pensati per questo scopo, allestiti al pian terreno dell’edificio ottagonale di via Saolferino, e che saranno presentati durante l’open day con una serie di laboratori esperienziali gratuiti, per cui è però richiesta la prenotazione.

Di seguito il programma nel dettaglio.

ore 15

Laboratorio espressivo di educazione al movimento, per bambini dai 7 agli 11 anni

Laboratorio di automassaggio giapponese Doin per adulti

ore 16.30

Laboratorio di movimento espressivo per bambini dai 4 ai 6 anni

ore 17

Esplorazione dello spazio psicomotorio per tutti i bambini

I laboratori di concluderanno alle ore 18 con un aperitivo, con un solo intervallo, alle ore 16, dedicato a una breve presentazione del progetto e dello staff dell’Arcobaleno di profilo:

· Psicomotricità relazionale con percorsi in piccoli gruppi e individuali per bambini dai 2 anni ai 10 anni a cura di Micaela Ferrarese e Melissa Sironi;

· Attività educative, creative e psicosensomotorie in piccoli gruppi per bambini dai 18 mesi ai 3 anni con Micaela Ferrarese;

· Sostegno psicologico e supporto alla genitorialità con incontri di gruppo e individuali a cura di Elisa Romano;

· Educazione al movimento, danza e danzaterapia, Danza: Percorsi per bambini e adulti con Eleonora Speroni;

· Formazione e supervisione per psicomotricisti, educatori, insegnanti a cura di Roberto Soru;

· Qi Gong, meditazione e trattamenti Reiki per adulti con Ewa Machalska-Isacchi;

· Laboratori di scrittura percorsi di scrittura e condivisione in gruppo di adulti con Paola Turroni.

Per maggiori info consultare la Pagina Facebook dell’Arcobaleno di profilo.

Per la prenotazione delle attività contattare Micaela Ferrarese al 340 4935311.