Un episodio di cronaca che ha fatto il giro d’Italia

Non c’è serialità in ciò che è accaduto in via del Cairo, almeno a sentire le prime valutazioni delle forze dell’ordine. Un fatto che tuttavia ha messo in allarme la città e non solo, accendendo i riflettori su Varese. Se sui social d’altro canto la notizia ha sollevato una miriade di commenti anche inopportuni legati alle più diverse sfaccettature dell’argomento, anche i media tradizionali hanno dato ampio risalto alla questione: carta stampata, web, agenzie e anche programmi televisivi.



Ieri mattina, 15 ottobre, il programma televisivo di Raiuno “Storie Italiane” si è occupato, tra i vari casi, del terribile accoltellamento.

Tra gli ospiti in studio anche l’avvocato varesino Daniele Pizzi, che da anni collabora con il programma di Raiuno intervenendo nelle puntate in cui vengono trattati casi di cronaca giudiziaria.

Le telecamere del programma di Eleonora Daniele sono arrivate fino a Varese al fine di documentare la centralissima zona in cui è avvenuto il triste fatto di cronaca, oltre che per raccogliere le testimonianze di quanti, per primi, hanno soccorso le due ragazze.