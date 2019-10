Un morto e due dispersi per il maltempo in Piemonte

Un morto e due dispersi nella zona tra Alessandria e Genova, a causa delle violente precipitazioni che hanno provocato frane e hanno comportato anche l’evacuazione di alcune zone.

La prima vittima è un tassista di Genova, morto nell’auto travolta dall’acqua. Il cliente – inglese – è stato invece ritrovato e sta bene.

I dispersi sono invece due anziani di Mornese, un paesino nell’Alto Monferrato: sono irreperibili da lunedì pomeriggio.

Le zone colpite sono in particolare la val Bormida e l’Ovadese, nonché l’area collinare tra Gavi e Novi Ligure. Decine le frane e gli allagamenti su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, in pianura tra Novi e Pozzolo Formigaro. Il primo bilancio parla di 130 sfollati, in particolare in val d’Orba (la valle dell’autostrada A26).