Frana a Crodo, isolate valli Antigorio e Formazza

A causa del maltempo la Valle Antigorio e Val Formazza sono isolate per una frana caduta a Crodo.

Come racconta la cronaca in tempo reale di OssolaNews, fango e detriti hanno invaso la carreggiata in località Ronco, sulla SS659, tra il km 6 e il km 6.2.

La frana è caduta intorno alle due della notte tra lunedì e martedì (foto Ossolanews.it).

I comuni isolati sono quelli di Crodo, Premia, Baceno e Formazza. Sospesa anche l’erogazione dell’energia elettrica. Le scuole sono chiuse.

Più drammatiche le conseguenze immediate nella zona del Basso Piemonte, con un morto e due dispersi nel Genovesato.