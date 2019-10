Un’auto sopra l’altra, lo strano incidente in via Dante

Il curioso incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone, è avvenuto questa mattina in via Dante a Busto Arsizio. La foto, scattata da un passante, sta girando sul gruppo facebook Busto Arsizio 360°.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione la Lancia Ypsilon stava svoltando all’interno del cancello che si vede nella foto quando è sopravvenuta, in direzione opposta, la Jaguar che si sarebbe “infilata” sotto l’utilitaria. L’autista non avrebbe evitato un bambino, come si pensava in un primo momento.

La dinamica esatta è, comunque, al vaglio della Polizia Locale.