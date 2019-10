Valtellina, dove ascoltare il canto d’amore del cervo

Tornano le escursioni guidate per ascoltare il canto dei cervi nella stagione degli amori. In Valtellina è facile imbattersi e sentir riecheggiare nei boschi quel verso unico, per intensità ed emotività, che è il bramito del cervo. Durante tutto l’anno i cervi maschi vivono tra di loro, in piccoli gruppi, fino all’arrivo dell’autunno quando spontaneamente si allontano l’uno dall’altro per poi ritrovarsi e sfidarsi a suon di bramiti.

DOVE ASCOLTARE IL BRAMITO DEL CERVO

In Alta Valtellina, in particolare in Valfurva (tra le mete consigliate per ascoltare il bramito del cervo vi è la Val Zebrù) e nella Valle del Gallo (laghi di Cancano – Valdidentro) vengono organizzate numerose escursioni di trekking e/o e-bike per ascoltare il bramito del cervo.

ESCURSIONI DI TREKKING

Il Parco Nazionale dello Stelvio organizza delle escursioni in Valfurva, di media difficoltà e dalla durata di circa 5 ore. Quando: 28/29 settembre e 5/6 ottobre Prezzi: adulti e ragazzi oltre i 14 anni: € 15,00 | Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: € 6,00 (non si accettano iscritti sotto i 6 anni) | Speciale famiglie (2 adulti + bambini/ragazzi): € 30,00 Info e iscrizioni: Ufficio Turistico di Bormio (tel. 0342 903300 | info@bormio.eu) ESCURSIONI IN E-BIKE Nella splendida Valle del Gallo (zona laghi di Cancano) escursioni giornaliere dal 15 settembre al 13 ottobre. Numero minimo di partecipanti: 5 Prezzi: € 25 Info e iscrizioni: Ufficio Turistico di Valdidentro (tel. 0342 985331 | info.valdidentro@bormio.eu)

