Il grande cervo in amore finisce nel fiume a Vizzola Ticino e viene salvato

Duecento chili e un palco di corna impressionante, ma nonostante la grande potenza fisica dell’ungulato, l’animale non è riuscito a riconquistare la riva e rischiava di affogare a Vizzola Ticino verso mezzogiorno di venerdì. In suo soccorso però si sono precipitati gli agenti del nucleo faunistico della polizia provinciale, i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo e i veterinari del “Progetto Selvatici“, servizio appositamente attivato dalla Provincia di Varese.

Alla fine l’animale è stato catturato attraverso la “tele narcosi” e affidato alle cure dei veterinari, che l’hanno tranquillizzato e successivamente liberato nei boschi.

L’animale, dal “cornato irregolare“, è un maestoso maschio di 6 anni che come i suoi simili risulta – in qusto periodo di fine della stagione degli amori – particolarmente “mobile“: si sposta rapidamente lungo ampie porzioni di territorio, spesso vicino all’acqua.

Una situazione che rende pericolose alcune strade al margine dei boschi (venerdì sera un incidente con selvatici a Brinzio), e genera situazioni estremamente particolari, che i veterinari di volta in volta devono affrontare: solo pochi giorni fa un altro cervo maschio si è infilato nella cucina di un ristorante a Gallarate: anche in questo caso il grosso selvatico è stato raggiunto dagli specialisti e rilasciato in una zona lontana dalla città.