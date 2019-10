Velostazione alle Nord insicura: due figli pendolari, due bici rubate in 3 giorni

Due figli, due bici rubate all’interno della velostazione della stazione Fnm di Busto Arsizio (in 3 giorni), luogo realizzato appositamente per evitare i furti di biciclette in quanto si può accedere solo con tessera Trenord.

Andrea, cittadino bustocco, è stufo e chiede maggiore sicurezza all’interno dell’area della stazione. Per questo ha scritto una lettera al comando di Polizia Locale per chiedere di individuare il potenziale autore o gli autori dei furti.

L’uomo ha, inoltre, scoperto che all’interno della velostazione ci sono ben sette catene spezzate, segno evidente che il fenomeno dei furti di biciclette è diventato sistematico.

Di seguito la sua lettera appello alla Polizia Locale