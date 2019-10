Via Buscate due anni dopo nulla è cambiato, ora c’è anche l’amianto

Foto del 2017 e foto del 2019, via Buscate continua ad essere una vergogna. Fanno da cornice alla strada asfaltata che, attraversando il verde di campi e boschi, collega Busto con Buscate, ancor più rifiuti di quelli che erano presenti nel 2017 e che erano già stati segnalati da alcuni nostri lettori che frequentano la zona.

In seguito alla segnalazione di un altro cittadino che, come molti della zona, è solito passeggiare col cane, siamo tornati sul posto per verificare la situazione di degrado ed effettivamente i rifiuti sono risultati essere ancora di più, rispetto agli anni prima: diversi materiali e dimensioni tra pneumatici, bancali di amianto e plafoniere di lampade.

«Purtroppo di queste vie in situazioni di degrado ce ne sono parecchie, ma attraverso il nuovo sistema di fototrappole ci si augura di arginare il problema» chiarisce l’assessore alla sicurezza Massimo Rogora, spiegando che, oltre alle innovative trappole, verrà attuato un lavoro di pulizia dalla radice del problema: «Coloro che gettano rifiuti in questa maniera sono gli stessi che lavorano e vivono in nero, pertanto il lavoro da fare, arginando l’illegalità, non è banale, ma abbiamo già fermato diversi individui intenzionati ad abbandonare di tutto in siti nascosti».

I lavori di messa in sicurezza delle zone boschive e delle vietrattate come discariche, attraverso le innovative fototrappole, sono in corso d’opera, ma resta il disagio del degrado che regna, in questo caso, nella zona di via Buscate, nonostante siano passati due anni dalle prime segnalazioni dei passanti. In attesa delle agognate fototrappole, sarebbe il caso di dare una pulita.