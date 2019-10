Dal 1919 Villa Gianetti rappresenta il cuore della città di Saronno. Quest’anno si festeggiano i suoi 100 anni e l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare un evento aperto a tutta la cittadinanza. “Villa Gianetti compie 100 anni. Aspetti artistici e architettonici” è il titolo del convegno per i festeggiamenti, un appuntamento che si svolgerà martedì 22 ottobre alle ore 17.30 in via Roma 20 il civico di Villa Gianetti. Nell’occasione si confronteranno due relatori, il professor Sergio Beato e l’architetto Massimo Stevanezzi, che illustreranno gli aspetti artistici e architettonici della Villa.

Per l’occasione è stata allestita anche una mostra di 12 quadri che raccolgono i disegni originali della Villa, quelli degli arredi, del giardino e le pratiche dei permessi di costruzione presentati in Comune nei primi anni del Novecento. Materiale prezioso che era costudito nell’archivio del Comune. I quadri rimarranno in Villa per una decina di giorni e sarà possibile ammirarli anche sabato 26 ottobre alle ore 11 in occasione dell’inaugurazione di un’altra mostra, dedicata alle cartoline storiche, organizzata dall’associazione culturale Tramway.