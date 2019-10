Villa Montevecchio si veste di rosa per la prevenzione oncologica

La Villa Montevecchio di Samarate si veste di rosa per sensibilizzare alla prevenzione oncologica e in particolare alla prevenzione del tumore al seno.

«Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 89mila tumori rari, in Lombardia circa 14.500» spiegano Pinuccia Rogora e Stefania Gagni, del Cda di Fondazione Montevecchio. «Inoltre la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari al 55%, inferiore rispetto alle neoplasie a alta incidenza (Nella Regione la neoplasia che ha fatto registrare il maggior numero di decessi è quella del polmone (5.732), seguita da colon retto (2.888), seno (2.292), pa e. Si stima che nel 2018, in Italia, abbia colpito 52.800 donne e circa 500 uomini (per confronto, nel 2015 le stime indicavano, rispettivamente, 48 mila e 300)».

«Il trend di incidenza tra il 2003 e il 2018 appare in leggero aumento (+0,3% per anno) mentre continua a calare, in maniera significativa, la mortalità. Sono 37.100 le italiane che convivono con un carcinoma al seno metastatico e ogni giorno 29 donne scoprono una ripresa della malattia e altre 9 che il loro tumore è già metastatico fin dalla prima diagnosi».