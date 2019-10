Violenze in famiglia, “i servizi sociali sono intervenuti tempestivamente”

Ha toccato molti la storia della donna nordafricana di Lonate Pozzolo che ha subìto – insieme ai figli – mesi di violenze e umiliazioni. Una vicenda emersa solo ora, ma che ha vissuto il suo momento più drammatico a fine settembre, con il pestaggio che ha mandato in ospedale la donna.

È a quel punto che è scattato l’intervento dei carabinieri. E non solo: «I nostri servizi sociali sono intervenuti tempestivamente» spiega Melissa Derisi, assessore del Comune di residenza della famiglia, Lonate Pozzolo appunto.

«I carabinieri erano in contatto con i servizi sociali, che sono intervenuti tempestivamente al momento del ricovero in ospedale, a seguito della denuncia presentata dalla donna». Che è ora lontana – insieme ai figli – dal compagno violento: Comune e carabinieri si sono infatti attivati per l’inserimento in una comunità protetta, che rimane segreta.