Weekend soleggiato, l’autunno è ancora mite

L’autunno sta arrivando con calma. Sarà infatti un altro weekend soleggiato e dalle temperature miti, che permetteranno di godersi i tanti eventi in calendario in provincia.

Ecco le previsioni del Centro Geofisico Prealpino:

Sabato 12 ottobre 2019

Abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio cielo velato da nubi alte e via via passaggi nuvolosi. Asciutto. All’alba foschie e banchi di nebbia sui luoghi umidi. Ancora molto mite in montagna con zero termico verso 3900 m.

Vento in quota debole da WSW, al suolo calme o molto debole variabile.

Temperatura: Min 7/10 °C Max 18/20 °C

Domenica 13 ottobre

In parte soleggiato e mite su Alpi e Prealpi con passaggi nuvolosi estesi sulla pianura. Massime in lieve. Foschie notturne sui luoghi umidi. Vento In quota debole/moderato da SW, al suolo molto debole meridionale.

Temperatura: Min 8/12 °C Max 17/19 °C