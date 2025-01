Riparte Varese Corsi, oltre 400 proposte per la primavera 2025

VareseCorsi presenta ufficialmente il catalogo 2025 e le iscrizioni sono aperte: 441 proposte per la primavera in arrivo. Tante novità, dopo un autunno/inverno che ha raggiunto numeri positivi con più di 3mila iscritti.

Nella mattina di giovedì 9 gennaio a Palazzo Estense di Varese l’incontro per raccontare i tanti eventi in arrivo e fare un primo bilancio con la nuova gestione: «Siamo molto contenti di presentare questa nuova serie di corsi. La prima stagione è andata molto bene, oltre le aspettative. Questo grazie alle profonde e significative trasformazioni e cambiamenti introdotte, alla grande diversificazione dei corsi proposti. Siamo contenti e soddisfatti di questa prima fase, ora se ne apre un’altra», ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti, ringraziando tutta la squadra di Varese Corsi per l’impegno messo fino ad ora.

L’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia è intervenuto parlando e sottolineare l’importanza dell’Hub di Calcinate del Pesce, ex scuola elementare trasformata dall’anno scorso nella sede principale di VareseCorsi: «Siamo riusciti a mantenere una linea fedele rispetto al passato e introdurre elementi innovativi che hanno suscitato interesse e richiamato grande pubblico. Devo ringraziare il nuovo gestore che ha rischiato, e ha fatto della sede di Calcinate un luogo che ha ripreso vita. Una scuola chiusa si è riaperta alla città e al quartiere, ritrovando la sua vocazione formativa», conclude.

Sempre parlando di scuole, oltre alla storica sede della Motta di Varese e quella di Calcinate del Pesce, ad accogliere ben venti corsi di Varese Corsi ci anche la sede di Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews.

«Situata a Sant’Alessandro di Castronno, la nuova sede è una ex scuola che ha ritrovato nuova vita. Non avrei potuto immaginare una sede migliore dove portare i nostri corsi», ha sottolineato Marcello Vitella di Yop Comunicazione sottolineando la volontà di portare sempre più esperienze in provincia, andando incontro alle diverse esigenze chieste dal pubblico.

I nuovi corsi: aperte le iscrizioni

Il nuovo e ampissimo catalogo di Varese Corsi 2025 presenta interessanti e originali proposte. Sono state create 18 categorie all’interno delle quali è possibile trovare il proprio corso: Arte, Ballo, Casa, giardini e animali, Ceramica, Comunicazione, Cucina, Cucito, Cultura, Estetica, Fotografia, Giochi e carte, Informatica, Lingue, Mente, Musica, Salute e benessere, Sport e fitness, Teatro.

Una squadra di 190 esperti insegnanti guiderà le lezioni in aula, in palestra, in cucina, in laboratorio o all’aperto. Le sedi sono 48 sparse e diffuse su tutta la città, dal centro alle castellanze, fin fuori città.

Accanto ai corsi più tradizionali quali le lingue, le arti marziali, il pilates e lo yoga, spiccano proposte originali che intercettano i nuovi stili di vita e i nuovi bisogni formativi e conoscitivi. Interessante spazio alla Comunicazione interpersonale, come quella tra genitori e figli, e quella che serve a presentarsi al meglio per costruire sane ed efficaci relazioni o per trovare un posto di lavoro. Grande attenzione ai corsi di cucina sana, vegetale e biologica ma anche ai piatti della tradizione come la cassoeula. Oltre all’ampio ventaglio di proposte legate alla attività fisica, innovativo il corso di naturopatia o la Wellness Dance o, ancora, il Decluttering.

Tra le novità si potranno trovare alcuni corsi dedicati all’ufologia, al benessere psico-fisico, al giardinaggio, alla cucina e tanto altro ancora. In programma anche corsi e lezioni per avvicinarsi al mondo della naturopatia, il decluttering e cucina vegetale.

A partire da oggi, giovedì 9 gennaio, è possibile iscriversi, e lo si potrà fare attraverso il sito online , oppure fisicamente attraverso le sedi di Varese Corsi. Si ricorda che per alcune categorie di utenti sono previste delle riduzioni dei costi: infatti, per tutti gli studenti delle scuole superiori e università, over 70, disoccupati, persone con invalidità civile al 45% e invalidi sul lavoro con invalidità superiore al 33% è prevista una riduzione del 15 % al momento dell’iscrizione, previo caricamento della documentazione necessaria.

Come sempre, la difficoltà rimane una sola: scegliere tra l’ampia gamma di proposte.