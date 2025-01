Varese Corsi supera le 500 iscrizioni in poche ore. In Piazza della Motta un nuovo spazio per il pubblico

Si sapeva che c’era molta attesa per i nuovi corsi, ma una partenza così con il botto ha sorpreso tutti. A poche ore dalla presentazione ufficiale del nuovo catalogo 2025, sono più di 500, esattamente 537, le iscrizioni registrate a ieri, domenica 12 gennaio.

Iscrizioni che sono avvenute per oltre l’80% direttamente sulla funzionale nuova piattaforma www.varese-corsi.it e per il 20% fisicamente presso le sedi della Motta e di Calcinate del Pesce. Un risultato fin qui più che lusinghiero che evidenzia il successo e l’entusiasmo che Varese Corsi è riuscito a creare attorno a sé. Cittadini di Varese, e molti da fuori città e provincia, scelgono Varese Corsi, non solo per imparare qualcosa di nuovo e di bello, ma anche per fare una splendida esperienza sociale divertendosi in un clima sempre familiare e genuino.

Per favorire ancora meglio il flusso delle iscrizioni, da questa mattina, presso la storica sede della Motta, si è aperto un nuovo ampio e confortevole spazio dedicato esclusivamente e provvisoriamente alla accoglienza del pubblico e dove è possibile iscriversi, con accesso diretto da piazza della Motta.

Le iscrizioni possono essere fatte on line sul portale www.varese-corsi.it, oppure fisicamente presso le sedi Varese Corsi: Aule e Salone Motta – piazza Motta 4 a Varese; Hub Varese Corsi – via maggiora 10 località Calcinate del Pesce – Varese.

Per ogni informazione: 338 673 1044 – info@varese-corsi.it