“Come scacciare i mostri dalla tua cameretta”, appuntamento per bambini a Varese Corsi

L’incontro dedicato ai bambini e in programma per domenica 3 novembre, dalle 15 alle 17 alla nuova sede di Varese Corsi a Calcinate del Pesce

“Come scacciare i mostri dalla tua cameretta”. Questo il titolo dell’incontro dedicato ai bambini e in programma per domenica 3 novembre, dalle 15 alle 17 alla nuova sede di Varese Corsi a Calcinate del Pesce (in Via C. Maggiora 10).

Un appuntamento inserito tra le tantissime proposte del catalogo autunno/inverno di Varese Corsi 2024 dedicato alle famiglie e ai bambini e che conclude il “pauroso” fine settimana di Halloween.

Una lezione dedicata ai bambini e alle loro paure e a come imparare ad affrontarle: «Tutti i bambini dai 2 anni in hanno paure ed è importante saperle raccontare per superarle. L’idea è nata dalla richiesta di un bambino della scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga a Calcinate del Pesce», spiega l’insegnante Cristina Barzi che racconta come è nata l’idea del corso e gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

E spiega: «Sarà una lezione di prova dove verrà data la possibilità ai bambini di esprimersi. E lo potranno fare attraverso l’arte, il ballo, i colori, la musica».

Per avere più informazioni sulla lezione e per iscriversi si può consultare il sito.

