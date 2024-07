Scontro tra un’auto e una moto a Calcinate del Pesce

Incidente stradale nella mattina di domenica 14 luglio sulla Sp1, all’altezza di Calcinate del Pesce, a Varese (VA) intorno alle 11. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto.

Coinvolte due persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani di Varese (VVUU VARESE) per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area. L’incidente ha provocato disagi al traffico.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118 uscite in codice rosso, il più grave, ma arrivate all’ospedale del Circolo di Varese in codice arancione con a bordo una delle due persone rimaste ferite nell’incidente.

