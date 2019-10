Sapori e territori d’autunno da scoprire

Un fine settimana ricco di eventi quello di sabato 12 e domenica 13 ottobre. In tutta la provincia è possibile trovare iniziative e occasioni per scoprire i piatti d’autunno e le bellezze del territorio.

Meteo – Nel fine settimana il cielo sarà sereno ma con possibilità di passaggi nuvolosi. Asciutto e con temperature in lieve aumento – Il meteo

GIORNATE FAI D’AUTUNNO

Tornano le Giornate Fai D’Autunno organizzate dal FAI-Fondo Ambiente Italiano. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, oltre 700 luoghi del nostro paese saranno aperti. Tanti i luoghi in provincia di Varese e dintorni che si potranno visitare grazie all’impegno dei giovani volontari del Fai. A Varese, ad esempio, sarà aperta la MV Agusta e le Ghiacciaie di Cazzago Brabbia, ma sarà aperta anche Villa Panza. In Valcuvia c’è Villa Della Porta Bozzolo, a Sesto Calende tanti luoghi aperti. Il Gruppo FAI Giovani Delegazione del SEPRIO propone visite a Lonate Ceppino, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, in un itinerario dal titolo: “Un angolo di medioevo nei boschi del Seprio, tra monasteri e borghi lungo la Via Francisca” – Tutti i luoghi aperti in provincia per le GIORNATE FAI D’AUTUNNO

SAGRE E FESTE

Varese – Il centro di Varese si trasforma in una grande fattoria. Succederà domenica 13 ottobre in occasione di Agrivarese che quest’anno sarà all’insegna della sostenibilità. Gli animali delle nostre fattorie saranno i veri protagonisti: saranno loro ad animare i Giardini Estensi, splendido scenario ambientale in cui è incastonata la manifestazione, e le altre zone del centro cittadino. Inoltre, non mancheranno i momenti dedicati al cibo, con piatti della tradizione e di stagione, al benessere alimentare e ai macchinari del settore primario. Diversi gli eventi e le realtà che si potranno conoscere durante la giornata – Tutto il programma

Varese- Il 12 e 13 ottobre, nella splendida cornice di Villa Craven di Seyssel d’Aix in via Silvestro Sanvito 27 a Varese, torna Yougardener Flower Show, con tutta la magia dei fiori d’autunno e d’inverno nella mostra-mercato di vivaisti specializzati che già in primavera ha incantato migliaia di visitatori. La seconda edizione vuole raccontare la bellezza dei giardini autunnali e dei suoi colori. In programma anche incontri e laboratori – Tutto il programma

Casciago – Tradizionale appuntamento autunnale con le castagne, dolci e vin brulè. Appuntamento a Casciago al parco giochi di via Pascoli domenica 13 ottobre dalle 14.30. Quest’anno per i più piccoli (ma non solo) saranno organizzati il gioco della pentolaccia e la corsa coi sacchi. In caso di maltempo tutto sarà spostato all’oratorio di Casciago. – Tutto il programma

Lissago – Cavalieri in armatura, fidi destrieri e gioielli da creare: torna a Lissago “La festa medievale” che è un tuffo nel passato, tra sport, golosità e fantasia per i bambini e le loro famiglie. La manifestazione si svolgerà nella grande area verde del parco sportivo di via Salvini nella giornata di domenica 13 ottobre dalle ore 12.30 alle 17.30. – Tutto il programma

Gavirate – La Festa della Zucca di Gavirate rappresenta un evento gastronomico di grande interesse soprattutto per gli appassionati di questo colorate e gustoso ortaggio autunnale. Si svolge anche il 13 ottobre (poi il 20 ottobre ) sul lungolago di Gavirate ed è ormai famosissima. Sarà possibile degustare i menù a base di zucca, ascoltare buona musica e a divertirsi con la catapulta. Protagonisti delle tre giornate i vari stand in cui saranno offerte al pubblico diverse preparazioni culinarie a base di zucca tra cui tortelli, ravioli ripieni, gnocchi con il ragù e risotto alla zucca. Non mancheranno mostre ed esposizioni, vendita di prodotti tipici e mercatini – Tutto il programma

Castello Cabiaglio – Ci sarà il mercato del “Bio&Solidale“ del Giustoinperfetto ma anche tanti laboratori dedicati a grandi e piccini, mostre, esposizioni e tanta storia locale nell’edizione di “Conosci Castello Cabiaglio”. L’appuntamento è per il 13 ottobre alle 10 quando si inizia partendo dalla piazza del paese per conoscere i segreti del bosco: una visita guidata in mezzo alla natura (scarpa da tennis consigliata). Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alla 15.30 “Prova a stampare“ con dimostrazione e sperimentazione per piccoli e adulti di stampa a caratteri mobili, serigrafia, calcografia e litografia. Seguirà dalle 12 alle 15 la possibilità di godere di visite guidate alla chiesa del paese. Alle 12 è in programma il bioristoro in piazza mentre alle 15 tutti alla scoperta di passaggi nascosti tra piazza e cortili: visita teatrale itinerante con giovani attorni di Castello Cabiaglio. Alle 16.30 merenda e alle 17.30 concerto di flauto e organo a cura del Gruppo Ronchelli. In caso di maltempo il ristoro non sarà interamente garantito. – Tutto il programma

Cazzago Brabbia – Domenica 13 ottobre alla Darsena Caffè di Cazzago Brabbia c’è la Festa D’Autunno, a partire dalle 12. Castagne e vino rosso, salamelle, patatine fritte. – Tutto il programma

Malnate – Cancelli aperti dalle ore 19.30 di giovedì 10 ottobre per la quarta edizione della Pre Njmegen d’Autunno, la sagra a tema stagionale organizzata dall’associazione Pre Njmegen e che si terrà all’area feste “Pino Di Rella” di via Pastore. – Tutto il programma

Mornago – Domenica 13 ottobre la Pro Loco di Mornago organizza “AgriMornago”, via Ortigara presso campo sportivo a Mornago, dalle 10 alle 18. A Mornago arriva la prima edizione della Manifestazione Agricola AgriMornago dove troverete gli animali delle fattorie locali, un particolare mercatino con vendita di prodotti agricoli direttamente dai produttori, oltre a spettacoli equestri. Durante tutta la giornata tante attività da realizzare con i bambini: giro sui pony e la mungitura della mucca Camomilla e della capretta Camoscetta. A pranzo un gustoso menù con cucina a cura del Gruppo Alpini di Mornago. Durante la giornata: castagnata, stand di pasticceria “Dolcearte”, esposizione mezzi agricoli, gruppo folcloristico e tanto altro. – Tutto il programma

Caronno Pertusella – L’autunno sta sempre più entrando nel vivo, e con l’arrivo della stagione tornano le immancabili tradizioni autunnali: tra queste, la “Castagnata” organizzata dagli Alpini di Caronno Pertusella e Bariola, giunta alla sua 9^ edizione. L’iniziativa è in programma domenica 13 ottobre, presso la Baita degli Alpini, a partire dalle ore 10: la mattinata sarà all’insegna della distribuzione di castagne. Alle 12.30 aprirà la cucina, che propone un menù ricco di pietanze: pizzoccheri, cervo, stufato d’asino, baccalà e polenta, oltre a salamelle e patatine fritte. – Tutto il programma

Castellanza – La tradizionale castagnata del Parco AltoMilanese, organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano sarà l’appuntamento clou del pomeriggio di domenica 13 ottobre; un momento di festa e d’incontro per famiglie, bambini, giovani e nonni, che potranno gustare castagne fumanti, offerte dal Parco Altomilanese; per i più grandi non mancherà anche del buon vin brulè. Il pomeriggio di festa sarà allietato dalla musica popolare milanese di Francesco Marelli e il suo spettacolo “Il Barbapedana”, ispirato allo storico personaggio dell’osteria milanese, con un repertorio che spazia da Nanni Svampa a Dario Fo, da Enzo Jannacci ai Gufi. – Tutto il programma

Linate – C’è grande attesa per il MilanoLinateShow, l’evento in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre, all’Aeroporto di Milano Linate che vedrà, tra gli appuntamenti in programma anche l’esibizione delle Frecce Tricolori. Sarà un week end ricco di iniziative per rendere omaggio allo scalo cittadino prima della riapertura ufficiale prevista il 27 ottobre, tra cui la manifestazione musicale rockin’1000 – Tutto il programma

Coimo (VB) – Dall’11 al 13 ottobre a Coimo (Valle Vigezzo -VB) arriva la 45^ edizione della Castagnata Coimese. Programma. Appuntamento per venerdì, sabato e domenica con stand gastronomico attivo, piatti locali e grigliata – Tutto il programma

Agno (CH) – Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna al lido di Agno, nel Luganese, la 5° edizione della Festa d’autunno, organizzata dal Comune di Agno in collaborazione con il lido. Al centro della festa i sapori d’autunno, ma non mancheranno, come sempre, bancarelle a tema, castello gonfiabile, parco giochi, vin brulé e musica. – Tutto il programma

ESCURSIONI e VISITE GUIDATE

Varese – Appuntamento con la storia nella giornata di domenica 13 ottobre, quando verrà nuovamente proposto alla cittadinanza l’accesso al rifugio antiareo dei Giardini Estensi di Varese. Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato all’Ambiente, Benessere e Sport e il Gruppo Speleologico Prealpino sono promotori di una serie di aperture al pubblico del sito sotterraneo, e anche in questo caso avverrà in concomitanza con la manifestazione “Agrivarese” – Tutto il progamma

Comerio – Si avvia a conclusione la stagione turistica della Grotta Remeron. Domenica 13, 20 e 27 ottobre saranno infatti le ultime giornate dove sarà possibile visitare la cavità turistica con le ormai classiche escursioni che hanno origine dalla Colonia Rossi di Barasso in via al Piano 3. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Tornano le emozioni, il fascino e l’eleganza di Domanimisposo Grangala, la prestigiosa rassegna dedicata ai futuri sposi. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, nel fascinoso contesto delle Ville Ponti di Varese (Piazza Litta 2) si svolgerà la quindicesima edizione della manifestazione che vedrà protagonisti circa 40 espositori nei due piani di Villa Andrea in un elegante percorso espositivo dove qualità e professionalità si accompagnano a note glamour e di sicuro impatto emotivo. – Tutto il programma

Varese – Tre “Incontri d’autore” da venerdì a lunedì sera, mentre sabato pomeriggio va in scena il secondo appuntamento di “Verdi e Puccini, storie di amori difficili”. Questo il programma del weekend per quanto riguarda la Biblioteca civica di via Sacco: venerdì 11 ottobre ore 17.30, “Varese villa di delizia. Rinnovamento e sviluppo (1760-1861)”, sabato 12 ottobre ore 16.30, “Verdi e Puccini, storie di amori difficili. ‘Madama Butterfly’”, domenica 13 ottobre ore 10.30 “Artisticamente Varese” – Tutto il programma

Varese – Dal “Concierto de Aranjuez” al tema di “Star Wars”: è un programma variegato e multiforme quello che Arscantus, l’ensemble di voci bianche, coro e orchestra sinfonici, propone alle 21 di sabato 12 ottobre al Palazzetto dello Sport di Varese. – Tutto il programma

Luino – Il 12 e 13 ottobre, a Luino, nella cornice di Palazzo Verbania, è in programma il Premio Internazionale per l’Educazione Ambientale e il Paesaggio Earth Prize, promosso dal Segretariato permanente del World Environmental Education Congress (WEEC network) e dal Comune di Luino (Varese). Il Premio ha una dimensione internazionale attraverso il network e i congressi biennali della rete internazionale degli educatori ambientali. L’edizione del 2019 riprende il format sperimentato con successo nel 2018. Earth Prize nasce dall’idea che l’Educazione Ambientale sia indispensabile per la sopravvivenza della nostra specie e di centrale importanza per l’economia, la pace e la salute di tutti. – Tutto il programma

Germignaga – Le Parrocchie di Germignaga e Bedero Valtravaglia organizzano, presso il Cinema Teatro Italia di via Mameli 20, una serata con lo scrittore Davide Rondoni, venerdì 11 ottobre – ore 21.00 (La mattina di sabato 12, grazie alla collaborazione con il Liceo Sereni di Luino, raggiungeremo anche le scolaresche), che presenterà il suo libro “e come il vento -L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo” scritto nel bicentenario de “L’infinito” (1819) di Giacomo Leopardi. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il prossimo weekend, venerdì 11 e sabato 12 ottobre, torna a Busto Arsizio l’ormai irrinunciabile appuntamento con la cultura fotografica e con Dia Sotto le Stelle, Festival Internazionale di Fotografia ed Arti Multimediali, che quest’anno festeggia la 28^ edizione. Dalle prime edizioni di strada ne è stata fatta tanta, ma sempre con la volontà e la convinzione di promuovere la cultura e la passione per la fotografia accessibile a tutti; il festival, infatti, è a ingresso libero e gratuito da sempre “Perché la cultura deve essere alla portata di tutti, dallo studente al pensionato.” dice il patron e ideatore della manifestazione, Lido Andreella. – Tutto il programma

Origgio – Domenica 13 ottobre al Risotrante el Primero, in Largo Umberto Boccioni 3 a Origgio è in programma l’evento El Primero Extreme Cowboy, eccezionale gara equestre in sella a maestosi cavalli uruguaiani e argentini. L’evento è organizzato dal Ristorante el Primero in collaborazione con Speed Challenge Association Italy. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Il re leone sul palco del Teatro Openjobmetis. Previsti due spettacoli: sabato 12 ottobre inizio alle ore 21 e domenica 13 alle ore 16. In scena i giovani della comunità pastorale “Beato don Carlo Gnocchi”, la Compagnia della Gru per la regia di Carlo Rebelvati – Tutto il programma

ARTE

Masnago – L’ultimo colpo di coda di Nature Urbane è il “Finissage” per la conclusione nel weekend del 12 e 13 ottobre della mostra “Future nature” di Chicco Colombo che lo scorso 20 settembre è stata tra gli eventi di apertura dell’edizione 2019 del Festival del paesaggio, allestita nella Galleria d’arte moderna del Castello di Masnago – Tutto il programma

Milano – “I love Lego” sarà in mostra al Museo della Permanente di Milano dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020. E la domenica spazio ai laboratori “Legolando” per bambini e famiglie – Tutto il programma

MUSICA

Busto Arsizio – I There will be blood presentano il nuovo album e lo fanno al Circolo Gagarin di Busto Arsizio sabato 12 ottobre. Il release party avrà inizio alle 22 e sarà l’occasione per conoscere i brani di “Beyond”, il quarto album in studio del gruppo (senza contare i due EP) e il primo realizzato con la formazione a cinque, in seguito all’arrivo di due componenti in aggiunta al terzetto iniziale. Domenica 13 ottobre con il primo appuntamento di Cine Undeground, la rassegna di cinema orgogliosamente indipendente e a budget inesistente, con il film The Theta Girl.- Tutto il programma

Linate – Un grande spettacolo internazionale concluderà, alle ore 20.00, la giornata di sabato: due ore di musica che ripercorreranno i brani iconici che hanno fatto la storia del rock con una edizione speciale di That’s Live, il concerto di Rockin’1000, la più grande rock band del mondo appena rientrata in Italia dopo il grande successo ottenuto in Francia e Germania. Ospiti d’eccezione i Subsonica e Manuel Agnelli che si esibiranno insieme alla rock band per un concerto imperdibile perché davvero unico nel suo genere – Tutto il programma

CINEMA

Varese – Domenica 13 ottobre si svolgerà in tutto mondo la quarta edizione di European Arthouse Cinema Day, l’evento annuale nato per valorizzare la varietà e la qualità della produzione cinematografica europea. La manifestazione è promossa da “Cicae – Art Cinema”, in collaborazione con Europa Cinemas, rete cui aderisce la sala del Nuovo di viale Dei Mille che partecipa alla manifestazione con quattro film, due per adulti e due per bambini, e la proposta di una maratona: il primo film è a prezzo normale, il secondo costa 3 euro. – I film in programma

Tradate – Riapre il cinema Grassi 4K con il Concerto Tributo a Renato Zero. Iniziativa con ingrasso gratuito in programma per domenica 13 ottobre, per l’apertura della nuova stagione del cinema appena ristrutturato – Tutto il programma