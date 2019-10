DomaniMiSposo Grangala 2019

Tornano le emozioni, il fascino e l’eleganza di Domanimisposo Grangala, la prestigiosa rassegna dedicata ai futuri sposi. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, nel fascinoso contesto delle Ville Ponti di Varese (Piazza Litta 2) si svolgerà la quindicesima edizione della manifestazione che vedrà protagonisti circa 40 espositori nei due piani di Villa Andrea in un elegante percorso espositivo dove qualità e professionalità si accompagnano a note glamour e di sicuro impatto emotivo.

Un evento dedicato al pianeta wedding che offre ogni anno una panoramica delle proposte e delle tendenze più attuali in tema di matrimonio. Non una fiera ma un percorso di idee e interpretazioni, consigli e proposte; un modo di presentarsi diverso, convincente, appassionato.

Organizzata sempre da Sunrise Media di Varese, ambisce a divenire punto di riferimento tra le manifestazioni e fiere dedicate agli sposi.

“Non stand ma spazi espositivi, non espositori ma persone – spiegano gli organizzatori dell’evento – professionisti che con serietà, impegno e grande entusiasmo si dedicano con cura e meticolosa attenzione ad offrire proposte convincenti e originali: dal ristorante al catering, dal fotografo al cine operatore, dall’atelier di abiti da sposa alle bomboniere e partecipazioni; dal fiorista al viaggio di nozze e altro ancora: un fermento creativo di idee e soluzioni per rendere concreto l’evento matrimonio. Insomma, utilizzando in sintesi lo slogan di “Domani mi sposo Grangalà, immaginate il vostro matrimonio, venite a realizzarlo con noi“.

La novità di quest’anno il Wedding Cocktail Party organizzato il sabato sera a partire dalle 19.30 al secondo piano della villa dove, a partire dalle ore 21, si terrà l’elezione di VaresemisSposa 2019. Le future spose che si iscriveranno saliranno in passerella sfilando in abiti casual and elegant di Lydia Tricots di Ternate in una serata indimenticabile. La conduzione della serata è affidata alla modella e presentatrice varesina Chiara De Giorgio.

L’evento continua la domenica 13 con l’apertura al mattino alle ore 10; dalle 15 musica dal vivo di On Air Music Management; alle 15:30 sfilata della nuova collezione 2019 con Collezione Alongi di Varese, Atelier Bijou di Samarate e NAU Ottica con una linea di occhiali dedicata alla sposa.

Media partner dell’evento la rivista specializzata “White Sposa”.

Programma dell’evento

Sabato 12 ottobre

Ore 14 – Apertura – Al via la quindicesima edizione di DomaniMiSposo Gran Gala.

Ore 19:30 – Aperitivo in musica – Al secondo piano scatta l’Open Bar by Lanzarotti Catering. Food, beverage e live music.

Ore 21 – Spose protagoniste – Sempre al secondo piano, l’evento Varese MisSposa. Le future spose si trasformano in Miss per una notte calcando la nostra passerella in una sfilata indimenticabile con gli abiti di Lydia Tricots di Ternate. Una giuria decreterà Varese MisSposa 2019.

Ore 23 – Buonanotte – Arrivederci a domenica.

Domenica 13 ottobre

Ore 10 – Apertura – La kermesse dedicata al wedding prosegue. I professionisti del settore vi aspettano con le loro idee e i loro suggerimenti per realizzare l’evento perfetto.

Ore 15 – Musica – Musica dal vivo con On Air Music Management di Ispra.

Ore 15:30 – In passerella – Immancabile la nostra sfilata di abiti da sposa. Collezione Alongi di Varese e l’Atelier Bijou di Samarate presentano le novità. Una passerella imperdibile per vedere dal vivo le ultime tendenze dell’abito bianco e non solo. Nau Ottica, infatti, presenta in esclusiva la Nuova Collezione NAU dedicata alla sposa.

Ore 19 – Chiusura dell’evento e arrivederci alla prossima edizione.