Dal medioevo ai lego, un weekend di arte, animali e castagne

Davvero un fiorire di eventi, proposte e manifestazioni caratterizza questo fine settimana tra 11 e 13 ottobre ricco di iniziative all’aperto (e il meteo dovrebbe essere clemente) nelle ville e nei giardini e anche di Arte grazie alle iniziative promosse per aderire alla giornata F@mu, famiglie al museo.

FESTE

Varese: torna domenica ai Giardini Estensi “Agrivarese” con tantissimi animali e attività per avvicinare i bambini al mondo rurale > L’evento

Varese: dai laboratori di terrarium e di idrocultura, ai pony, pecorelle e giochi sui prati, la nuova edizione di Yourgardener Flower Show apre anche ai bambini il Parco di Villa Craven nelle giornate di sabato e domenica > Scopri di più

Busto Arsizio – Castellanza: una spensierata domenica al Parco AltoMilanese con spettacoli di giocoleria e artisti di strada, animazioni per bambini e musica popolare per la tradizionale castagnata di ottobre > Qui il programma completo

Varese: torna domenica a Lissago la “Festa medioevale” con cavalieri in armatura a guidare prove e dimostrazioni di Scherma storica, cavalcate di fidi destrieri con istruttori federali, laboratori artistici e giochi di una volta > Scopri i dettagli

Castello Cabiagliaglio: torna domenica il mercato del GiustoInPerfetto con una serie di attività pensate anche per i bambini, dalle passeggiate guidate nel borgo alle prove di stampa in mattinata > Scopri il programma

Cazzago Brabbia: domenica c’è la “Festa dell’accoglienza” promossa in collaborazione con la scuola primaria che propone in mattinata lo spettacolo “Pinocchio di questi tempi” e laboratori mentre nel pomeriggio ci saranno giochi e attività in oratorio > Il programma

SPETTACOLI

Varese: due spettacoli nella serata di sabato e in replica domenica pomeriggio alle ore 16 per “Il re leone”, al Teatro Apollonio con i giovani della comunità pastorale “Beato don Carlo Gnocchi” e la Compagnia della Gru per la regia di Carlo Rebelvati > L’iniziativa

Varese: doppio appuntamento questa domenica con CinemaKids, la rassegna cinematografica per bambini e ragazzi che celebra la giornata del Cinema europeo con due animazioni in anteprima. In mattinata sarà proiettato “Gordon & Paddy” e nel primo pomeriggio “I racconti di Parvana”, per i più grandicelli, sempre al Nuovo di viale dei Mille > I film in calendario

Busto Arsizio: riparte domenica pomeriggio da una festa aperta dal felliniano “Mondo di Gelsomina” la programmazione di Scintille, la rassegna teatrale per bambini del Teatro Sociale a cura di Progetto Zattera > Leggi di più

Varese: Alessandro Perugini, in arte Pera Comics è il vignettista da 10 milioni di visualizzazioni settimanali su Instagram ospite sabato pomeriggio della libreria Potere ai bambini > L’evento

Varese: l’orchestra Ars cantus al Palazzetto per un concerto straordinario a sostegno del Parco Gioia, il primo parco davvero inclusivo della città da realizzare a Villa Mylius > L’iniziativa

LABORATORI

Gallarate: sabato pomeriggio la biblioteca civica ospita il laboratorio “Mani in pasta” che apre un nuovo ciclo di eventi “I luoghi del leggere” dedicato ai bambini promosso in collaborazione con il museo MAGA > Scopri di più

Barasso: inizia sabato mattina un percorso gratuito di Coding per giovanissimi (dagli 8 anni in su) realizzato in collaborazione con Coder dojo e ospitato dalla biblioteca civica > Scopri di più

Gazzada Schianno: sabato pomeriggio la biblioteca apre ai bambini per diversi laboratori dedicati al genio di Leonardo, argomento anche del seminario del mattino rivolto ai docenti in Villa Cagnola > I dettagli

MUSEI

Angera – Busto – Castiglione – Somma – Varese: sono cinque i musei della provincia di Varese che domenica aderiscono alla giornata F@amu, famiglie al museo propongono speciali visite guidate, laboratori e giochi a tema tra principesse, draghi e misteri da scoprire > Tutte le iniziative

Gallarate: un laboratorio a base di timbri, mappe e prove di scrittura dal titolo “Il mio nome è un territorio” è pensato per i bambini in età prescolare nel pomeriggio di domenica al MAGA per il secondo appuntamento de “I luoghi del leggere”, seguito da una visita guidata gratuita per tutte le famiglie > La proposta

Varese: ultimi giorni il 12 e 13 ottobre per visitare la mostra “Future nature” di Chicco Colombo, allestita in occasione di Nature Urbane al Castello di Masnago dove, nel pomeriggio di domenica è previsto un piccolo rinfresco di “finissage” con l’autore > Leggi qui

Varese: nuovo appuntamento con Archeologistics domenica al Castello di Masnago dove bambini e famiglie saranno guidati in una speciale visita guidata tra i “Matti ritratti parlanti” della collezione > Scopri di più

FUORI PORTA

Barasso: ultime escursioni della stagione nelle domeniche di ottobre alla scoperta della Grotta Rameron > Come partecipare

Milano: “I love Lego” è la nuova mostra allestita con oltre un milione di mattoncini al Museo della Permanente dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020. Nei giorni di domenica spazio ai laboratori “Legolando” offerti a bambini e famiglie su prenotazione > Scopri di più

Lugano (CH): tre spettacoli in due giorni tra sabato e domenica per il 37° Festival internazionale delle marionette ospitato dal Teatro Foce > Leggi qui

Agno (CH): sabato e domenica al lido di Agno c’è la “Festa d’autunno”, con giochi per bambini e una castagnata per tutti offerta dal Comune > L’articolo