Pera Comics alla libreria “Potere ai bambini”

Alessandro Perugini, in arte Pera Comics, è un vignettista da record: la sua pagina Instagram vanta più di 10 milioni di visualizzazioni settimanali e 530.000 follower.

La sua grande forza sono le storie che crea. Dopo il successo di “Chi ha ucciso Kenny?“, è uscito da poco in libreria il suo nuovo libro-game “Chi ha ucciso Kenny? – Il trono di Kenny”. Libri pieni di enigmi da risolvere in cui il detective è il lettore. Spetta a lui, infatti, aiutato da occasionali indizi, smascherare il colpevole di un delitto tra tantissimi divertenti personaggi.

Sabato 12 ottobre alle 11 Pera Comics sarà alla libreria Potere ai bambini di Varese per accogliere tutti i suoi fan e anche chi non lo conosce ancora. Per bambini dai 6 anni in su.

L’ingresso è gratuito ma si richiede la prenotazione del posto a info@potereaibambini.it o chiamando allo 0332 1692199.