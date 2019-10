Torna “Conosci Castello Cabiaglio“

Ci sarà il mercato del “Bio&Solidale“ del Giustoinperfetto ma anche tanti laboratori dedicati a grandi e piccini, mostre, esposizioni e tanta storia locale nell’edizione di “Conosci Castello Cabiaglio“.

L’appuntamento è per il 13 ottobre alle 10 quando si inizia partendo dalla piazza del paese per conoscere i segreti del bosco: una visita guidata in mezzo alla natura (scarpa da tennis consigliata).

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alla 15.30 “Prova a stampare“ con dimostrazione e sperimentazione per piccoli e adulti di stampa a caratteri mobili, serigrafia, calcografia e litografia.

Seguirà dalle 12 alle 15 la possibilità di godere di visite guidate alla chiesa del paese. Alle 12 è in programma il bioristoro in piazza mentre alle 15 tutti alla scoperta di passaggi nascosti tra piazza e cortili: visita teatrale itinerante con giovani attorni di Castello Cabiaglio.

Alle 16.30 merenda e alle 17.30 concerto di flauto e organo a cura del Gruppo Ronchelli. In caso di maltempo il ristoro non sarà interamente garantito.