Città e opere d’arte create con un milione di mattoncini LEGO®

Il gioco diventa arte quando oltre un milione di mattoncini creano un mondo coloratissimo, tutto da esplorare, nell’allestimento “I love Lego” in mostra al Museo della Permanente di Milano dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020.

L’esposizione occupa decine di metri quadrati con scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO® che compongono città moderne e monumenti antichi. Mondi in miniatura che raccontano di ideali e fantasia, con avventure piratesche e scorci variopinti di armoniose città, tutto progettato e realizzato da RomaBrick, uno dei LUG (Lego® User Group) più antichi d’Europa.

In più, dalla commistione tra creatività a base di mattoncino e modernissima tecnologia, in mostra ci sono vere e proprie opere d’arte reinterpretate in chiave Lego. In particolare si tratta di 12 oli ispirati a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dal giovane artista contemporaneo Stefano Bolcato grazie alla partnership con “Legolize” (la pagina umoristica che crea installazioni comiche utilizzando proprio i LEGO), e con le proiezioni olografiche ideate da Display Expert applicate da Arthemisia in ambito espositivo.

Per le famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, ogni domenica è possibile partecipare ai laboratori Legolando offerti da Genertel che propongono un viaggio nel tempo e nella storia, tra passato e fantasia, tutto reinterpretato in chiave lego, con prove di osservazione e quiz da superare per guadagnare i mattoncini necessari a realizzare, nel laboratorio, la propria creazione Lego originale.

La partecipazione al laboratorio non prevede costi aggiuntivi al biglietto ma va prenotata a questo link.

I LOVE LEGO sarà in mostra dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020, visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima della chiusura), al Museo della Permanente in via Turati 34 a Milano.

Per prenotazioni: 02 8929921

Per maggiori info www.ilovelegomilano.it