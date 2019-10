Torna la “Festa medievale” tra cavalieri in armatura e corone

Cavalieri in armatura, fidi destrieri e gioielli da creare: torna a Lissago “La festa medievale” che è un tuffo nel passato, tra sport, golosità e fantasia per i bambini e le loro famiglie. La manifestazione si svolgerà nella grande area verde del parco sportivo di via Salvini nella giornata di domenica 13 ottobre dalle ore 12.30 alle 17.30.



DUELLI, ARMATURE E VERI CAVALIERI

La Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio” è un’associazione sportiva dilettantistica che studia e insegna l’arte della “Scherma storica in armatura” così come ci è stata tramandata dagli antichi Maestri mediante trattati di combattimento.

I bambini potranno assistere alla vestizione dei cavalieri e alle dimostrazioni dei “Duelli in lizza”. All’interno del banchetto da esposizione verrà illustrata la disciplina della scherma storica, con tutte le sue armi e le sue attrezzature prima di poter sperimentare in prima persona ad “entrare nella lizza” e provare i movimenti e i colpi base della scherma storica. Gli allievi verranno corazzati e terranno una serie di incontri sotto la supervisione di un arbitro in modo che i visitatori possano vedere con i propri occhi uno scontro in armatura (www.maglidacciaio.it).



PROVE DI CAVALCATA SU PONY

Il Centro ippico Delle Piane di Travedona sarà presente come sempre con i suoi dolcissimi, pazienti e mansueti pony per offrire ai bambini prove di cavalcata con gli istruttori FISE del Centro, specializzato in lezioni di equitazione, passeggiate, progetti di avvicinamento al cavallo, mediazione equestre per bambini e ragazzi anche con bisogni educativi speciali (www.centroippicodellepiane.com)

GIOCHI E LABORATORI ARTISTICI PER BAMBINI E RAGAZZI

Nel pomeriggio le insegnanti della Scuola dell’infanzia “A.M. e G.B. dall’Aglio” (cui andrà il ricavato della festa) proporranno ai bambini dei laboratori artistici di maschere medioevali e corone – di fiori, di re e regine – da realizzare con materiali di riciclo.

I bambini nel medioevo giocavano con ciottoli, fili d’erba, conchiglie, che la loro immaginazione tramutava facilmente in biglie, servizietti di bambole, oppure con ciuffi di lino o di canapa con i quali costruivano bambole. Gli artigiani realizzavano fischietti di terracotta a forma d’uccello e uccelli animati in metallo, fabbricavano trottole e bambole con argilla o legno. E durante la festa bambini e ragazzi troveranno in giardino spazi di gioco allestiti con questo tipo di proposte “medioevali”: trottole, il lancio della fune, il tris, la palla, la fionda, i dadi, i birilli e tanti altri.

Da diversi anni la scuola dell’infanzia di Lissago propone giochi realizzati dalle falegnamerie, da artigiani e artisti che con passione sostengono il progetto educativo.



CASTAGNE, RISOTTO E SALAMELLE

L’apertura dello stand gastronomico è prevista alle ore 12.30 con salamelle, patatine fritte, dolci e due specialità: riso Mignone con salsiccia e caldarroste.

In caso di maltempo la festa verrà annullata.

Per richieste info: 0332 310243 – a.scuola.materna@gmail.com – Pagina Facebook