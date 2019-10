Riapre il cinema Grassi 4K: Concerto Tributo a Renato Zero

La Sala Cinematografica Paolo Grassi ha goduto, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia, di un importante intervento di adeguamento e riqualificazione alla struttura e agli impianti tecnologici, al fine di ottimizzare e potenziare la possibilità di utilizzo e la sua corretta fruizione, per inserirla in un circuito virtuoso e culturale qualificato.

I lavori ultimati nella passata primavera, consistevano in: rimozione serramenti, rifacimento servizi igienici, smaltimento eternit esistente sulla copertura e rifacimento di nuova copertura. È stato realizzato anche il cappotto esterno per il miglioramento delle condizioni igrotermiche e di trasmittanza del suono, la manutenzione straordinaria della scala esterna di sicurezza e le tinteggiature esterne. Per quanto concerne l’impiantistica speciale è stato realizzato un nuovo sistema di rilevazione fumi, posizionate telecamere per il controllo accessi e realizzato impianto audiolesi. Sono stati rifatti anche gli impianti di illuminazione, realizzati a led, e l’impianto delle luci di emergenza per garantire la massima sicurezza della struttura.

Dopo il fermo “estivo”, la Sala così rinnovata ha riaperto al pubblico, con una rassegna cinematografica, che verrà realizzata in collaborazione con la Società “Il Quinto Elemento”.

In occasione della riapertura del Grassi 4K, l’Amministrazione Comunale ha organizzato per domenica 13 ottobre alle ore 21 il concerto Icaro – Tributo a Renato Zero.

L’evento che si propone ha saputo farsi notare a livello nazionale, per la magia e le atmosfere delle melodie di Renato Zero, proposte con maestria, rispetto e profonda passione in una serata di cover.

La naturale somiglianza vocale con Renato Zero ed il modo personale di immedesimarsi in esso, attraverso un look raffinato, indossando costumi riprodotti fedelmente a quelli indossati da Zero negli ultimi tour, senza trascendere in imitazioni apatiche, è la “scintilla” che accende lo spettacolo nello spettacolo.

La scaletta ripercorrerà le tappe salienti della carriera di Renato Zero, con brani eseguiti dal vivo da una band di musicisti professionisti. L’ingresso è gratuito.