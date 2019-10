Una domenica tra alpini, cibo e castagne

L’autunno sta sempre più entrando nel vivo, e con l’arrivo della stagione tornano le immancabili tradizioni autunnali: tra queste, la “Castagnata” organizzata dagli Alpini di Caronno Pertusella e Bariola, giunta alla sua 9^ edizione.

L’iniziativa è in programma domenica 13 ottobre, presso la Baita degli Alpini, a partire dalle ore 10: la mattinata sarà all’insegna della distribuzione di castagne. Alle 12.30 aprirà la cucina, che propone un menù ricco di pietanze: pizzoccheri, cervo, stufato d’asino, baccalà e polenta, oltre a salamelle e patatine fritte.

Sarà presente per l’occasione anche il Corpo Musicale Alpino “La Baldoria” in onore del gruppo ideatore della “Castagnata”. Verrà inoltre promossa per l’occasione l’iniziativa dell’Associazione Nazionale degli Alpini. Fondata nel 1919, celebrerà il suo 100esimo anno guardando già alle prossime festività natalizie e sostenendo l’iniziativa “Aiuta gli Alpini ad aiutare”: i partecipanti potranno acquistare, con un’offerta minima di 10 euro, il pandoro o il panettone degli Alpini, che presenteranno sulla confezione la spilletta del centenario dell’Associazione Nazionale. Parte del ricavato sarà destinato alla raccolta fondi per la realizzazione della nuova ala della struttura del centro disabili della Cooperativa Sociale Onlus “Nikolajewka” di Brescia. E’ richiesta la prenotazione del pandoro o panettone, rivolgendosi alla sezione Alpini di Caronno Pertusella oppure inviando una mail a info@aiutaglialpiniadaiutare.it