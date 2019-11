Alessio Bondì in concerto al Campo Teatrale

Lunedì 9 dicembre, alle ore 21.30, il cantautore Alessio Bondi si esibirà dal vivo a Campo Teatrale (via Cambiasi 10, Milano – ingresso 10 euro – apertura biglietteria ore 20.30) per la rassegna Campolive, la rassegna di musica dal vivo prodotta e realizzata da Campo Teatrale con il contributo di Smart – società mutualistica per artisti.

Prevendite gratuite: https://www.campoteatrale.it/bondi-in-concerto/

Alessio Bondì è un cantautore italiano, vincitore del Premio De Andrè 2013 e Targa Siae al Premio Parodi 2014. Quando si affaccia al mondo della discografia con “Sfardo”, il suo primo album (800A Records/Malintenti Dischi – 2015), viene definito come “una via di mezzo tra Jeff Buckley e Rosa Balistreri”; un autore dall’indole internazionale che, tuttavia, firma le sue liriche in una lingua intima ed esotica, arcaica ma contemporanea: il siciliano. Nel 2017 raggiunge la consacrazione internazionale: “Sfardo” viene ripubblicato in 10 paesi con traduzioni in sei lingue (Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Portoghese, Tedesco), in collaborazione con SIAE e MIBACT nell’ambito di #sillumina. Ad Ottobre 2016 rientra in studio per la registrazione del suo nuovo album. Nel giugno 2018 esce “Si Fussi Fimmina”, singolo che anticipa il secondo album “Nivuru” (800A Records) che arriva in poche settimane al 18° posto dei singoli più̀ ascoltati nella classifica Viral 50+ di Spotify.

Campolive è una rassegna intima ed esclusiva che si svolge in una sala da teatro dove solo cento persone avranno la fortuna di ascoltare in una veste inedita cinque concerti di alcuni dei migliori artisti dell’attuale panorama indie italiano. Dopo il live di Fadi si proseguirà con il cantautorato siciliano moderno di Alessio Bondì passando per le divagazioni di Flavio Giurato e il rock alternative dei C+C=Maxigross fino a giungere al senso torinese per il cantautorato di Daniele Celona. Cinque appuntamenti dove gli artisti potranno sussurrare al pubblico la propria poetica.

Ecco tutte le date della rassegna:

ALESSIO BONDI (9 dicembre);

FLAVIO GIURATO (25 gennaio);

C+C=MAXIGROSS (8 febbraio);

DANIELE CELONA (20 marzo);

Smart è l’acronimo di Société Mutuelle pour Artistes: impresa sociale nata a Bruxelles nel 1998. L’idea dei fondatori era di offrire agli artisti soluzioni concrete e solidali che permettessero loro di lavorare senza preoccuparsi di quando e se sarebbero stati pagati. Attualmente Smart non lavora più esclusivamente con gli artisti, ma più in generale con freelance e creativi.