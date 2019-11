Anche il Natale è “green” con i laboratori di riciclo creativo

Apertura straordinaria della Scuola primaria di Luvinate nella giornata di giovedì 21 novembre: dalle ore 10 alle ore 13 al mattino e poi di nuovo nel pomeriggio dalle ore 14 fino alle 15.30, le insegnanti aspettano bambini e famiglie delle Scuole materne per una giornata all’insegna del riciclo creativo grazie ai “Tinkering lab”.

Il “tinkering lab” è una forma di apprendimento informale in cui si “impara facendo” attraverso la sperimentazione, il lavoro di gruppo, la collaborazione.

In particolare nella giornata del 21 novembre, in occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, si realizzeranno oggetti e pensierini natalizi, utilizzando materiali di recupero facilmente reperibili anche in casa come scatole, bicchieri, fogli di carta, pezzi di legno, fili metallici, involucri di plastica.

Anche questo è “tinkering lab”, un metodo ampiamente utilizzato nella scuola di Luvinate a partire dal coding e dalla robotica educativa. Un approccio direttamente collegato al progetto della “Green School” che da anni caratterizza con impegno, costanza e riconoscimento le attività educative della scuola.

I bambini della scuola materna di Luvinate e di Barasso saranno gli ospiti speciali di questa giornata di riciclo creativo.

La partecipazione sarà comunque libera e gratuita anche per altre famiglie interessate del territorio.

Per maggiori informazioni scrivere a primarialuvinate@iccomerio.gov.it.