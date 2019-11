Artigianato etnico in vendita: via alla Mostra missionaria

Dopo quasi mezzo secolo, la Mostra Mercato Missionaria di Gemonio quest’anno non è stata effettuata, anche se nel paese della Valcuvia si è ugualmente tenuto un mercatino con risvolti benefici che ha permesso di tenere viva una tradizione capace di fare del bene tanto sul territorio, quanto nelle missioni cattoliche sparse per il mondo.

Gli appassionati del genere, però, potranno ritrovare la medesima atmosfera a Olgiate Comasco dove si terrà un’analoga mostra missionaria alla quale hanno contribuito anche alcuni volontari gemoniesi. Il motivo di questo “collegamento” è semplice: l’attuale parroco di Olgiate, don Marco Folladori, ha guidato per anni la comunità di Gemonio e conosce bene l’organizzazione e la serietà dell’iniziativa che, quindi, prenderà il via sabato 23 novembre nei locali dell’oratorio della località comasca per terminare domenica 1 dicembre.

In vendita ci saranno numerosi oggetti di artigianato africano, orientale o sudamericano: dai batik dipinti alle sculture in legno, pietra e metallo, dai presepi etnici ai monili, dalle maschere tradizionali agli strumenti musicali più o meno rudimentali, vere chicche per collezionisti, appassionati o semplicemente per chi cerca oggetti rari e originali per dare un tocco particolare all’arredamento della propria casa.

Il ricavato sarà suddiviso in due parti: una verrà destinata alla ristrutturazione dell’oratorio di Olgiate Comasco, l’altra invece servirà a finanziare una serie di progetti aperte nelle varie missioni che da anni collaborano con questo genere di iniziativa.

Stabiliti anche gli orari di apertura: sabato dalle 15 alle 22, domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 22, nei giorni feriali dalle 15 alle 18.