Auto come ariete, ancora un furto da Gucci

Un breve tragitto, di qualche metro, per entrare nel cuore di Varese con un’auto, una marcia ingranata e il peso del veicolo utilizzato come ariete che fa il resto.

Risultato: una delle più lussuose boutiques del centro storico di Varese, quella della maison Gucci, in via del Cairo, saccheggiata.

Una “spaccata”, termine ruvido che in gergo indica la violenza sulle cose – in questo caso una vetrata – per appropriarsi di altri oggetti, ben più preziosi.

La casa i moda milanese vanta soprattutto borse, scarpe e cinture fra gli oggetti più ricercati dal mercato nero che si nutre della ricettazione.

Il negozio assaltato probabilmente nel cuore della notte fra domenica e lunedì è lo stesso preso di mira qualche mese fa.

Lo scorso 27 giugno intorno alle 4 una Lancia Y rubata venne impiegata per lo sfondamento e poi lasciata sul posto, coi ladri che riuscirono ad allontanarsi a piedi, mentre nel novembre 2014, sempre in via del Cairo vi fu un altro furto notturno anche se in questo caso i ladri lavorarono più di fino e senza troppo rumore: con un piede di porco scardinarono i serramenti e ripulirono pesantemente il negozio.

Il bottino fu ingente, oltre 300 mila euro.

Questa mattina, lunedì, attorno alle 8 erano già sul posto gli operai per ripristinare la vetrata.