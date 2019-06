Spaccata al negozio Gucci di via Del Cairo

Furto nel punto vendita Gucci di via De Cairo a Varese. I ladri sono entrati intorno alle 5.30 di questa mattina, giovedì 27 giugno, nel negozio che si trova in centro. Secondo una prima ricostruzione i malviventi hanno usato una piccola auto, una Lancia Y10, per sfondare la porta principale. Una volta entrati hanno fatto razzia di borse, abiti e scarpe per un valore di circa 150 mila euro, poi sono fuggiti a piedi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante e sul caso sta indagando la Squadra Mobile.

Stamattina i titolari hanno chiamato gli operai per rimontare subito una nuova porta. Il negozio invece resterà chiuso per una ristrutturazione che era già programmata.

Nel novembre del 2014, nello stesso store di via Del Cairo, si era verificato un altro clamoroso furto. I ladri erano entrati di notte con un piede di porco e avevano svuotato completamente il negozio per un bottino di migliaia e migliaia di euro.

Un anno fa, invece, un rapinatore armato di coltello era entrato nella boutique per sottrarre il denaro in cassa. Il responsabile in quel caso fu individuato, si trattava di un 25enne italiano che è stato arrestato una decina di giorni dopo dagli agenti della questura di Varese.