Autovelox nei tratti pericolosi della superstrada di Malpensa, sareste d’accordo?

“Visti i continui incidenti lungo la #SS336 nei pressi del ponte di #Malpensa Terminal 2, sareste d’accordo all’installazione di autovelox fissi nei tratti dove già vige il limite 50 kmh?”

È la domanda che pone la pagina “Vola Malpensa”, gestita dagli appassionati di Aeroporti Lombardi. Lo fa al termine di una settimana davvero terrificante per la viabilità sulla superstrada per Malpensa.

Nella giornata di giovedì sono stati addirittura cinque gli incidenti che – con feriti o necessità di bonifica della sede stradale – hanno comportato pesanti disagi alla circolazione sulla strada, che ancora oggi è scelta dalla maggior parte delle persone dirette a Malpensa (l’alternativa, per chi arriva da Milano, è l’itinerario via A4-superstrada 336Dir). Tra i punti delicati c’è appunto il viadotto all’altezza della uscita Terminal 2, teatro di moltissimi incidenti, spesso per mancato rispetto della velocità massima (che in quel punto, non a caso, è di 50 km/h).