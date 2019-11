I bambini leggono poesie in corso per il Fesival “Scampia storytelling”

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 ottobre, una sessantina di bambini delle classi 3^ della scuola elementare IV novembre, hanno portato il Festival della Letteratura di Scampia in centro città, proponendo letture animate dei loro libri preferiti e leggendo poesie alle persone incontrate per caso.

Dopo aver letto libri ai bambini della materna, agli ospiti del mille piedi e ai noonni del Centro anziani di San Fermo nei giorni scorsi, questo pomeriggio i bambini, accompagnati dai loro maestri, hanno riempito di voci, storie e colori corso Matteotti, piazza del Podestà e piazza San Vittore, con una breve incursione alla libreria Potere ai bambini. Per farsi ascoltare hanno fermato ragazzi in giro per lo shopping, donne a passeggio con i loro cagnolini, mamme con il passeggino e nonni compiaciuti. Un gruppetto ha addirittura circondato una volante della polizia, e gli agenti volentieri hanno ascoltato i testi letti dai bambini con tanto entusiasmo per portare anche a Varese la sesta edizione di Scampia Storytelling, il progetto promosso da ICWA (Italian children’s writer association) per raccontare storie, creare festa attorno al mondo dei libri e per dar voce a una delle più famose e problematiche periferie d’Italia: quella di Scampia.

Domani, venerdì 29 novembre, il festival entra nel vivo con una maratona di lettura in cui saranno impegnati i bambini della periferia Napoletana e gli alunni della scuola primaria IV Novembre con cui il festival è gemellato per la prima volta.

In particolare tre scrittori di libri per l’infanzia incontreranno i circa 250 studenti della IV Novembre: David Conati, Isabella Salmoirago e Chiara Segre. Nello stesso momento a Scampia, a centinaia di chilometri di distanza, i loro coetanei incontreranno Guido Sgardoli (vincitore del Premio Strega Ragazzi 2019), Cristina Bartoli, Gianluca Caporaso, Patrizia Ceccarelli, Emanuela Da Ros, Viviana Hutter, Claudia Mencaroni, Flavia Moretti e Cristina Nenna.