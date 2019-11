Black Friday, opportunità per ogni gusto

Da parecchi anni il Black Friday è una ricorrenza americana che sta avendo successo in tante parti del mondo, compresa in Italia, pur non coincidendo con il nostro periodo di sconti. Prezzi ridotti per un weekend, una settimana e in certi casi, persino 10 giorni, da parte delle catene più famose al mondo che offrono occasioni e promozioni con il fine di incrementare le proprie vendite. Nella top ten delle offerte più cercate ci sono prodotti tecnologici e di elettronica, ma anche parecchio abbigliamento.

La maggior parte delle volte si fa riferimento al prezzo di listino ma è importante provare a fare un confronto con gli altri siti dove potrebbe essere possibile acquistare il medesimo prodotto, e provare a cercare anche il costo riportato nei mesi precedenti. Amazon è il sito e-commerce più conosciuto e produttivo di sempre, offre diversi articoli all’interno della sezione “Settimana del Black Friday” dal 22 novembre fino al 29. Un altro sito in cui potrete viaggiare e scoprire un mondo di offerte è eBay, sito di vendita online al pari di quello citato qua sopra che presenta svariati prodotti. Asos, sito britannico farà durare il suo personale blackfriday fino al 2 dicembre, riduzione dei prezzi su tantissimi articoli che attirano l’attenzione prevalentemente dei più giovani visto che vengono presentate molti prodotti che fanno riferimento dell’ultime tendenze di moda.

Sempre nell’ambito dell’abbigliamento all’ultima moda potrete trovare conveniente fare un giro su Yoox e La Redoute: la prima è un’azienda italiana che propone dello shopping blitz con promozioni imperdibili in lassi di tempo ridotti nei diversi ambiti di moda, lusso e design, la seconda invece, è un’azienda di vendita di abbigliamento per uomo, donna e bambino ma non solo: potrete trovare al suo interno articoli per la casa con uno sconto fino al 60% su diversi prodotti. Sorelle Ramonda è il nome di riferimento per lo shopping grazie alla rete di negozi di abbigliamento in Italia e all’estero, un negozio online in cui potrete trovare prezzi convenienti per l’abbigliamento e accessori adatti ad ogni occasione scegliendo tra le collezioni estive e invernali di più di 200 top brand.

Zalando, società e-commerce potrà offrirvi tendenze e novità di abbigliamento e accessori di tutti i gusti a prezzi ribassati, potrete trovare una promozione ogni giorno durante questa speciale settimana. Più precisamente da domani tra i marchi di abbigliamento più conosciuti che fanno sconti troviamo Vans, North Face, Timberland, Napapijri, e Tommy Hilfiger con sconti che trovate sui rispettivi siti fino al 70%. Anche su Pull&Bear potrete trovare occasioni di giacche, camicie e pantaloni fino al 30% che fanno al caso vostro. Rivenditore del mercato di lusso con sede e negozi a Firenze, LUISAVIAROMA aderisce al blackfriday in maniera attiva con sconti fino al 40% su tutti gli articoli a prezzo pieno, spedendoli a tutti i loro acquirenti.

Parlando di giochi e videogiochi ricordiamo GameStop, importante rivenditore di videogiochi

americano che iniziato a proporre sconti fino al 70% dal 25 novembre e termineranno il lunedì

successivo, e Ibs che oltre a tante promozioni su libri offre anche giochi per i più piccoli con sconti a partire dal 15% fino ad arrivare al 70%.

MediaWorld invece propone offerte vantaggiose sempre nel campo dell’elettronica a partire da venerdì 28 per tutto il weekend, prolungandosi fino a lunedì 2, come lui anche Euronics e Unieuro che propongono sconti a partire dal 30%. MediaWorld collabora con TicketOne per il servizio di vendita di biglietti per concerti e eventi in Italia, anch’esso aderisce al blackfriday con sconti su parecchie manifestazioni alle quali potreste essere interessati.

Per gli appassionati di sport consigliamo il blackfriday di DF Sport Specialist per i tanti prodotti riguardanti in particolare sport estremi, promozione che durerà dal 25 al 29 novembre, avrete anche la possibilità di acquistare on line con spedizione gratuita. Anche il mondo Decathlon offre agli sportivi prezzi vantaggiosi per soddisfare ogni loro tipo di richiesta.

Douglas, azienda di makeup, profumi e articoli cosmetici offre sconti fino al 30%, ma parlando parlando di questo settore non possiamo non citare Sephora che si apre alla black week con offerte fino al 40%. Intimissimi, Tezenis e Calzedonia sono tra i più importanti brand di intimo e accessori offrono articoli a prezzi convenienti anche in proiezione a idee regalo per le feste che stanno arrivando.