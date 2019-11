Caja non fa drammi: “Difficile competere con un’avversaria così”

CAJA 1

«Questa sera ho poco da rimproverare alla squadra. Milano ha fatto una partita solida e ha messo in luce qualche nostra difficoltà: noi siamo un po’ leggeri, abbiamo dovuto affidarci al tiro da 3 punti anche perché ogni mismatch ci era sfavorevole, anche dopo i cambi di marcatura. La loro organizzazione ci ha messo in difficoltà: abbiamo tirato male da 3, il 22% totale. Con qualche canestro in più potevamo restare più vicini ma loro sono stati molto bravi. Difficile competere».

CAJA 2

«Abbiamo perso di 20 contro la prima squadra in Europa e la prima partita in stagione contro Sassari perché non siamo di quel livello. Nelle altre gare abbiamo trovato giornate migliori nel tiro da 3 punti da cui dipendiamo molto, per via delle nostre caratteristiche. Se quei break a nostro favore fatti con il tiro pesante non arrivano, abbiamo maggiori difficoltà. Anche Bologna è lontana dal nostro livello ma al Paladozza abbiamo perso di misura tirando meglio. Contro le altre avversarie invece, abbiamo fatto ottime partite».

CAJA 3

«Clark è ancora un po’ indietro, qualche volta finisce la benzina e deve tornare in panchina a rifiatare, però oggi si è visto che può darci una bella mano. Oggi bisognava inventare qualcosa contro la fisicità di Milano e lui lo ha fatto così come Peak. Partita positiva per lui, lo stiamo scoprendo giorno per giorno. Ringrazio però anche gli altri miei giocatori per quello che stanno facendo: conosco il loro impegno e il loro valore».

MESSINA 1

«Per noi è stata una settimana molto impegnativa perché abbiamo giocato quattro partite in otto giorni e ringrazio lo staff di fisioterapisti e medici che ci hanno permesso di dosare i carichi. Gran merito va anche a Moraschini e Biligha per come hanno interpretato la gara. La squadra ha mosso bene la palla, tirato bene e giocato una buonissima partita contro un’avversaria per la quale nutro grande stima e della quale avevo molta preoccupazione. Adesso sembra che io voglia prendere in giro qualcuno quando dico che loro hanno una difesa di Eurolega, ma settimana scorsa hanno dominato Brindisi e se la sono giocata fino alla fine anche contro la Virtus: è stato utile dare palla a Gudaitis che ci ha dato profondità»

MESSINA 2

«White è un ragazzo serio e che si allena bene, gli ho parlato e sa che per lui ora non ci sono minuti. Sa anche però che deve tenersi pronto e che il suo momento arriverà e non deve abbattersi. Mack sta facendo fatica anche perché sta rientrando da un infortunio, ma non ho nessun dubbio che lui e Rodriguez, nei rispetti ruoli, ci possano aiutare ad arrivare dove vogliamo. L’importante è che lui capisca che le critiche per ora sono giuste che si tappi le orecchie e che continui a lavorare»