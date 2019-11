Il calendario delle assemblee dei quartieri con sindaco e assessori

Tornano le assemblee dei rioni di Somma Lombardo promosse dai comitati di quartiere, alla presenza di sindaco e assessori. Dal 21 novembre al 5 dicembre saranno sei gli incontri in città per un confronto aperto e trasparente tra cittadini e amministrazione sui temi più cari a ciascun rione.

“Ogni quartiere ha le sue peculiarità, le sue esigenze, i suoi problemi – sottolinea il sindaco Stefano Bellaria – e noi vogliamo sfruttare questa occasione per spiegare come procedono i cantieri, come si svilupperanno i progetti e anche per ascoltare quello che i cittadini avranno da dirci”.

Di seguito il calendario degli appuntamenti e i temi che verranno trattati:

Case Nuove: giovedì 21 novembre, ore 20.45, Sala civica nuova

Argomenti: individuazione aree parcheggio, convenzione con Volandia per realizzazione pista ciclopedonale T1/via della Chiesa, riqualificazione area giochi ex asilo

Coarezza: lunedì 25 novembre, ore 20.45, Sala civica

Argomenti: nomina del rappresentante del quartiere nel Consiglio della scuola materna, stato avanzamento lavori piazza S. Sebastiano e parco giochi, progetto partecipato di educativa di strada, sicurezza e viabilità

Maddalena: martedì 26 novembre, ore 20.45, Sala civica

Argomenti: collocazione attraversamenti pedonali rialzati, realizzazione parco giochi, collocazione pensilina e bacheca, farmacia, scuola elementare

Mezzana/Lazzaretto: giovedì 28 novembre, ore 20.45, Scuola elementare Milite Ignoto

Argomenti: realizzazione rotatoria in via Locatelli/via IV Novembre, riqualificazione sottopasso ferroviario, riqualificazione caserma Vigili del fuoco, realizzazione pista ciclopedonale e riqualificazione viale XXV aprile

San Rocco/San Bernardino: martedì 3 dicembre, ore 21.00, Fondazione Casolo

Argomenti: riqualificazione via Murè e via Villoresi, asfaltature, realizzazione skate park, lavori di via del Rile, l’attività dei segretari dei quartieri svolta in questi mesi

Castello: giovedì 5 dicembre, ore 20.45, Sala polivalente

Argomenti: realizzazione rotatoria via Milano/via Giovane Italia, riqualificazione sottopasso ferroviario, realizzazione pavimentazioni di pregio e manutenzione di quelle esistenti.

Dopo l’elezione dei nuovi segretari di quartiere tra febbraio e marzo e scorsi, i comitati si sono attivati per incontrare i cittadini ogni mese con degli appuntamenti fissi. E hanno posizionato dieci cassette delle lettere, in diversi punti della città, per ricevere richieste e segnalazioni scritte. Ecco dove si trovano: