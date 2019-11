Chiusure notturne per lavori sull’A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate/Milano e Como, nelle tre notti consecutive di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 novembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

verso Lainate/Milano, di entrare alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900;

verso Chiasso, di seguire le indicazioni autostradali per Chiasso, lungo la SP17, fino a Via Bellinzona;

–per chi proviene dalla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese, nelle due notti consecutive di lunedì 4 e martedì 5 novembre, con orario 22:00-5:00.

In alternativa si consiglia di percorrere la A36 Pedemontana o, in ulteriore alternativa, si consiglia di invertire il senso di marcia presso la stazione di Lainate, al km 8+200;

-sarà chiusa l’uscita e l’entrata dello svincolo di Fino Mornasco, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Lainate/Milano e Chiasso, nelle due notti consecutive di giovedì 7 e venerdì 8 novembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli autostradali:

da e verso Lainate/Milano, Lomazzo nord, al km 25+500;

da e verso Chiasso, Como Centro, al km 34+000.