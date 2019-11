I City Angels, una mano tesa ai senza tetto

Si chiamano City Angels (angeli della città) e sono figure amiche che con una divisa rossa e un berretto blu girano per le vie cittadine da 25 anni in aiuto del prossimo.

Si tratta di un’associazione di volontariato fondata a Milano, nel 1994, da Mario Furlan che si è presto diffusa in tutta Italia, dal Canton Ticino a Palermo. Hanno spento 25 candeline il 26 ottobre e a festeggiare nella nostra zona è stato il gruppo di Andrea Menegotto, coordinatore della provincia di Varese scelto dal direttivo nazionale, che insieme all’amico Maurizio e alla moglie Ambra ha aperto la sezione di Busto nel 2016 e quella di Gallarate nel 2018.

Sul logo stampato sulla giacca portano la scritta “solidarietà e sicurezza”, poco più sotto il loro nickname, inventato apposta per una questione di sicurezza e praticità.

Perseguono tutti la stessa missione, spostandosi per le zone cittadine a gruppi di tre o cinque e offrendo ai bisognosi coperte, bevande calde e qualche sorriso. Con compiti differenti, però, rivestono il ruolo di angeli ausiliari, angelo effettivo, vice caposquadra, caposquadra, responsabile operativo (riconoscibile dalla spilla con l’aquila rossa sul berretto), vicecoordinatore (con l’aquila argento) e coordinatore (con l’aquila d’oro).

Ciascun angelo, per contribuire al lavoro di squadra, deve svolgere tre ore di servizio alla settimana (una serata) e un minimo di altri dieci servizi nell’arco dell’anno. Quest’anno i servizi d’ordine sono stati una cinquantina. Sostenuti dai fondi dei bandi, da qualche associazione e dai contributi dei servizi d’ordine che svolgono, si improvvisano consulenti, amici, ma anche vigili e operatori di sostegno a fianco delle forze dell’ordine nelle situazioni più critiche. Un recente contributo è arrivato dall’associazione Il Granello che a Varese ha portato in scena uno spettacolo attraverso attori disabili per la principale raccolta fondi per Aguav (Associazione genitori audiovestibologia Varese).

Per chiunque fosse interessato alla loro attività può contattare il numero 377 5502177.