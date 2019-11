“Com’eri vestita?” Una mostra contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione Periferia Sociale, con il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo, organizza dal 16 al 24 novembre a Lonate la mostra “Com’eri vestita”, un allestimento coinvolgente per combattere ogni stereotipo.

“What Were You Wearing?” è il titolo di una mostra esposta per la prima volta nella primavera del 2013 presso il Centro di educazione contro gli stupri dell’Università dell’Arkansas. L’evento è arrivato in Italia tramite l’Associazione Libere Sinergie, che ha riadattato il progetto al contesto socio-culturale italiano. L’idea di base è quella di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne partendo da una domanda ricorrente posta a chi subisce molestie o violenza sessuale.

“Com’eri vestita?” è una domanda che sottende importanti stereotipi sessisti e presuppone l’idea che la vittima sia in qualche modo colpevole nell’aver subito violenza. Con questa mostra si vuole smantellare il pregiudizio illustrando brevi racconti di storie di abusi con gli abiti in esposizione, che rappresentano in maniera fedele l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita. In questo modo si promuove maggior consapevolezza del pubblico sul tema della violenza di genere perché i vistatori possono identificarsi nelle storie narrate vedendo quanto siano comuni gli abiti che le vittime indossavano: sono gli abiti che tutti noi abbiamo nell’armadio (e infatti i vestiti esposti sono stati procurati tra quelli dei soci di Periferia Sociale).

(foto: Conversazioni sul Futuro)

L’inaugurazione si terrà sabato 16 novembre alle ore 10 al Monastero San Michele di Lonate Pozzolo.

La mostra resterà poi aperta fino a lunedì 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.