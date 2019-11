Dopo il successo delle passate edizioni torna a Como La Città dei Balocchi, grande evento natalizio in riva al Lario.

Anche quest’anno, il capoluogo si trasforma in un luogo speciale grazie alla magica atmosfera di Città dei Balocchi che arriva alla 26esima edizione ricchissima di eventi e attrazioni. I visitatori potranno passeggiare tra i mercatini del centro città, ammirare le splendenti luci natalizie di Como Magic Light Festival e divertirsi sulla pista del ghiaccio in piazza Cavour o andare alla scoperta dei presepi provenienti dai punti più remoti del globo, in mostra per l’occasione.

La magia e il fascino della Città dei Balocchi, ormai passato il quarto di secolo, non accennano a diminuire e quello che in principio poteva essere evento per bambini, oggi è una festa per tutti. Festa che, oltre alle attività già molto gradite dai visitatori, offrirà nuove, magiche esperienze culturali, didattiche, artistiche e di intrattenimento. Come da tradizione, anche il 2020 avrà un tema che riunirà gli eventi e le iniziative in programma sotto allo slogan “Amiamo il pianeta!”.

In un momento storico in cui la salvaguardia dell’ambiente e dei suoi ecosistemi è di fondamentale importanza anche la Città dei Balocchi ha a cuore le sorti dell’ambiente. L’ampio uso di tecnologia led a bassissimo consumo per le illuminazioni, la tematizzazione delle iniziative per diffondere maggiore consapevolezza sul problema ambientale e la promozione di laboratori didattici, sono solo alcune delle attività che la Città dei Balocchi ha in serbo per l’edizione di quest’anno, all’insegna dell’ecosostenibilità.

Poi ritroviamo il Natale in divisa con le forze dell’ordine, la musica nelle piazze, la Ruota panoramica, la Giostra del ‘700 e alcune novità come le cacce al tesoro e il battesimo della sella, e ancora e tante altre sorprese che accompagneranno i visitatori ai consueti momenti clou: l’arrivo di Babbo Natale e della Befana con migliaia di doni per i bambini e i fuochi artificiali organizzati per il Capodanno sul lago. E ancora, tanto spazio per la solidarietà.

Per il secondo anno inoltre, la magia di Como Città dei Balocchi si estende al Lago di Como, trasformato nel “più bel presepe del mondo” grazie a un itinerario “illuminato”, un percorso che si svela al viaggiatore con gradualità mantenendo alta la tensione e il senso della sorpresa.

Dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 Lake Como Christmas Light illuminerà le meraviglie architettoniche poste in posizioni panoramiche strategiche sul lago, con la tecnica dell’archistruttura artistica, in continuità ideale con il Magic Light Festival di Como Città dei Balocchi. Como Città dei Balocchi è un evento organizzato da Consorzio Como Turistica, promosso e sostenuto da Comune di Como, con il contributo di Regione Lombardia, con il sostegno di Camera di Commercio e con il patrocinio di Provincia di Como. Main Sponsor: Amici di Como.

Il calendario e gli aggiornamenti (il programma potrebbe subire variazioni) sono disponibili su www.cittadeibalocchi.it – Facebook – Instagram