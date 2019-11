A Como si è già acceso il Natale con “La Città dei balocchi”

Nonostante la pioggia è partita questo weekend (23-24 novembre) l’illuminazione che ha acceso la 26esima edizione de “La città dei balocchi” a Como, il calendario di eventi natalizi che accompagnerà il Natale comasco.

Sabato 23 novembre le illuminazioni sono partite con piazza del Duomo, piazza Volta e piazza San Fedele. Il prossimo weekend le proiezioni arriveranno anche in piazza Verdi.

Sono però già cominciati anche i primi eventi. Tutti i giorni, dal 23 novembre fino al 6 gennaio ci saranno oltre 100 espositori con proposte eno-gastronomiche, prodotti artigianali e idee regalo.

Nel programma di domenica 24 novembre sono previsti il Magic light festival, dalle 17.30 in Piazza Duomo, i mercatini, la pista su ghiaccio, la ruota panoramica, la baita natalizia e il concerto di Natale alle 18 in basilica Sant’Abbondio.

La magia e il fascino della Città dei Balocchi, ormai passato il quarto di secolo, non accennano a diminuire e quello che in principio poteva essere evento per bambini, oggi è una festa per tutti. Festa che, oltre alle attività già molto gradite dai visitatori, offrirà nuove, magiche esperienze culturali, didattiche, artistiche e di intrattenimento. Come da tradizione, anche il 2020 avrà un tema che riunirà gli eventi e le iniziative in programma sotto allo slogan “Amiamo il pianeta!”.