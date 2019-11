Con l’arrivo del periodo natalizio e dell’evento “Città dei Balocchi”, Como si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi. L’Amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con Regione Lombardia e con i principali soggetti pubblici e privati che si occupano del trasporto pubblico e della sosta, ha messo a punto una serie di iniziative e agevolazioni finalizzate a gestire l’accesso in città e la viabilità limitando il più possibile i disagi dovuti al traffico intenso.

Come raggiungere gli eventi in centro città:

AUTOBUS

Posteggia all’autosilo Valmulini e scendi in centro con il bus

Al costo di 1 euro per tutto il giorno parcheggi all’autosilo Valmulini e raggiungi il centro con il bus.

L’ autosilo Valmulini è aperto tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 21.00 e in via straordinaria dalle ore 6.30 alle ore 22.00 nelle giornate di sabato e domenica dal 30 novembre 2019 fino al 5 gennaio 2020, oltre al 23, 24, 26, 30, 31 dicembre e 6 gennaio. Nelle stesse giornate gli utenti che parcheggiano all’autosilo al prezzo di 1 euro potranno usufruire del biglietto del bus gratuito (conducente e passeggeri dell’auto) in distribuzione all’interno della struttura da parte del personale di Como Servizi

Urbani.

Nei giorni restanti della settimana è sempre attiva la promozione parcheggio + bus al costo di 1 euro + 1,30 euro biglietto di andata e ritorno in bus.

I sabati e le domeniche dall’1 dicembre al 5 gennaio, oltre al 23 dicembre, 30 dicembre e 6 gennaio, verrà rinforzato il collegamento da piazza Camerlata a piazza Cavour (a/r) con autobus aggiuntivi e più capienti rispetto al servizio ordinario, arrivando in media a un passaggio dall’autosilo Valmulini ogni 10 minuti. Si possono utilizzare la linea urbana 1, le linee extraurbane C50, C70, C74.

Si ricorda che è necessario munirsi di biglietto per utilizzare il bus. Il biglietto gratuito, collegato alla sosta auto, è in distribuzione all’interno dell’autosilo; il biglietto a tariffa ordinaria in vendita all’interno dell’autosilo, presso le rivendite autorizzate, a tutti i parcometri di Csu, a bordo del bus (a prezzo maggiorato).

Per maggiori informazioni: www.csusrl.it e www.asfautolinee.it

BATTELLO

Lascia l’auto al parcheggio di interscambio di Tavernola o all’autosilo di Villa Erba e raggiungi il centro città con il battello

Lascia l’auto in sosta al parcheggio di interscambio in via Conciliazione a Tavernola (gratuito) oppure all’autosilo di Villa Erba a Cernobbio (circa 400 posti auto, 1 euro tutto il giorno sabato, domenica e festivi), e utilizza il battello (dal pontile di Tavernola fino a piazza Cavour) con il biglietto dedicato alla manifestazione Città dei Balocchi, in vendita al prezzo di 1,30 euro andata/ritorno (anziché 2,60 euro) per adulti e ragazzi. Il biglietto dedicato è in vendita nelle biglietterie dello scalo di Tavernola e sui battelli in transito dallo scalo di Tavernola nelle giornate di sabato e domenica dal 23 novembre 2019 fino al 5 gennaio 2020, oltre al 23, 24, 26, 30, 31 dicembre e 6 gennaio.

Navigazione Lago di Como nelle giornate di sabato e domenica dal 23 novembre fino al 5 gennaio prolungherà il servizio tra piazza Cavour, Tavernola e Cernobbio fino alle ore 22.00; nelle giornate del 26 dicembre e 6 gennaio il servizio verrà prolungato fino alle ore 19.45. Saranno messi a disposizione battelli di maggiore capienza e sono previsti due passaggi all’ora.

È possibile raggiungere il centro anche con il servizio di trasporto pubblico locale ( linea 6 e linea 11 – fermata “Pontile Tavernola”), acquistando il biglietto al costo di 1,30 euro presso le rivendite autorizzate o a prezzo maggiorato a bordo del bus.

Per maggiori informazioni: www.navigazionelaghi.it e www.asfautolinee.it

TRENO DAI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO

Lascia l’auto nei parcheggi di interscambio e arriva in centro con il treno

Parcheggio + treno

Parcheggia gratuitamente l’auto alle stazioni di

Grandate FN (450 posti – gratuito sabato, domenica, festivi, il 24 e il 31 dicembre)

Como-Camerlata FN (137 posti – gratuito)

Albate-Camerlata FS (81 posti – gratuito sabato, domenica, festivi, il 24 e il 31 dicembre)

Albate-Trecallo FS (48 posti – gratuito)

Cucciago FS (85 posti – gratuito)

Oltre a Chiasso SBB (186 posti, 10 chf al giorno)

e raggiungi Como (stazioni di Como Lago, Borghi e San Giovanni) con il treno delle linee Milano-Como-Chiasso e Milano Cadorna-Saronno-Como Lago, Molteno-Cantù-Como acquistando il biglietto “Como Park – Città dei balocchi family” al prezzo di 5 euro andata/ritorno per un'intera famiglia composta da 2 adulti + numero illimitato di ragazzi di età inferiore a 14 anni.

Il biglietto sarà acquistabile nei canali di vendita Trenord e valido nei fine settimana e nei giorni festivi di seguito riportati: 23-24/11, 30/11-1/12, 7-8/12, 14-15/12, 21-22/12, 24-25-26/12, 28-29/12, 1/1/2020, 4-5-6/01/2020.

TUTTE LE INFO PER RAGGIUNGERE COMO IN TRENO

Per maggiori informazioni: www.trenord.it

I parcheggi

Per rimanere aggiornati in tempo reale sulla disponibilità dei posti auto in città è possibile consultare il sito del Comune di Como , il sito VisitComo , il sito della Città dei Balocchi oppure utilizzare l’app CoVadis (disponibile per dispositivi iOS e Android).

• autosilo Castelnuovo: via Castelnuovo 91 (440 posti) 2,00 euro dalle 7.00 alle 13.00 / dalle 13.00

alle 19.00 / dalle 19.00 alle 7.00 – tariffa domenicale forfettaria 1,00 euro dalle 7.00 alle 19.00

– 10 minuti a piedi dal centro città

• parcheggio Metropark Como San Giovanni: – via Venini (182 posti) 1,00 euro per ogni ora o frazione dalle 7.00 alle 20.00

• parcheggio Quarto Ponte: viale Innocenzo 75 (156 posti) 2 euro all’ora

• parcheggio Ippocastano: via Aldo Moro (75 posti) Dalle 8 alle 19 festivi inclusi 0,50 euro all’ora, 11 ore 6 euro

• parcheggio San Martino: via Castelnuovo 3 (173 posti) 1 euro dalle 7.30 alle 13.30, 1 euro dalle 13.30 alle 19.30, 2 euro tutto il giorno, domenica e festivi gratuito

• parcheggio Sirtori: via Sirtori 7 (70 posti)

• parcheggio Centro Lago: via Sant’Elia 6 (357 posti) costo: 2,40€ all’ora

• autosilo Auguadri: via Auguadri 1 (740 posti) 1 euro prima e seconda ora, 1,55 euro le successive

• autosilo Valduce: viale Lecco 9 (515 posti) 1,50 euro la prima ora, 2 euro le successive

La viabilità

Per facilitare lo scorrimento dei mezzi pubblici, via Milano viene chiusa dalle ore 13.00 alle ore 20 il sabato e la domenica dal 30 novembre al 5 gennaio e il 6 gennaio. L’accesso sarà sempre consentito ai residenti e ai mezzi pubblici. I varchi di piazza San Rocco, l’incrocio con viale Giulio Cesare, l’imbocco di via XX Settembre su via Mentana saranno presidiati dalla Polizia locale.

Per favorire il flusso di traffico in uscita dalla convalle, per tutto il periodo natalizio sarà consentito ai veicoli privati l’utilizzo della corsia dei bus che da piazzale Gerbetto porta a viale Giulio Cesare.

Per chi arriva dall’autostrada l’uscita da utilizzare è preferibilmente quella “Lago di Como”.

Il comune ringrazia per la collaborazione

Regione Lombardia - Comune di Cernobbio - Polizia Locale di Como - Autostrade per l’Italia - ASF Autolinee - CSU – Como Servizi Urbani - Trenord - Tilo - Navigazione Lago di Como -