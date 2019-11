Esulta il Legnano, pari per Caronnese e Castellanzese

Cinque punti totali per Legnano, Caronnese e Castellanzese. Ne porta a casa tre il Legnano che ha espugnato il campo del Brusaporto, mentre si prendono un punto i rossoblu e i neroverdi.

GIRONE A

BRA – CARONNESE 1-1

Non riesce a vincere la Caronnese che riesce però a rimanere al primo posto in classifica. I rossoblu si illudono sul difficile campo piemontese con il vantaggio di Corno al 9’ del secondo tempo ma i padroni di casa riescono a trovare il punto del pari al 22’ grazie a Brancato.

RISULTATI: Borgosesia – Seravezza Pozzi 4-1; Bra – Caronnese 1-1; Casale – Savona 0-0; Ghiviborgo – Prato 1-3; Lucchese – Verbania 1-1; Real Forte Querceta – Fossano 0-2; Vado – Fezzanese 3-0; Lavegnese – Chieri 1-0; Sanremese – Ligorna 3-1. CLASSIFICA: Prato, Casale, Sanremese, Caronnese 19; Real Forte Querceta 18; Fezzanese, Fossano 17; Chieri, Borgosesia 16; Lucchese, Ghiviborgo 15; Seravezza Pozzi 14; Savona 12; Bra 11; Verbania, Ligorna, Lavagnese 10; Vado 9.

GIRONE B

VIRTUS BOLZANO – CASTELLANZESE 1-1

Un punto importante per la Castellanzese ma qualche rammarico per non essere riuscito a fare bottino pieno. Succede tutto nei primi minuti di gara. Chessa porta in vantaggio i neroverdi al 2’, dopo un solo minuti arriva però il pari altoatesino di Kaptina. Quarto pareggio consecutivo per la squadra di mister Achille Mazzoleni che sale a quota 11 ma non riesce a staccarsi dalle zone basse della graduatoria

BRUSAPORTO – LEGNANO 1-2

Successo doppio per il Legnano che portano a casa tre punti dal campo del Brusaporto e si avvicinano a grandi passi alla zona playoff. La doppietta di Cocuzza permette ai lilla di fare il colpo in casa di una diretta concorrente in classifica e proietta la formazione di mister Vincenzo Manzo verso le zone nobili della graduatoria.