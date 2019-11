Ex Cantoni, dati confortanti per la qualità delle acque sottorranee

Si conferma il progressivo miglioramento della qualità delle acque sotterranee. Lo scorso settembre sono state eseguite le analisi in contraddittorio con Arpa Lombardia delle acque emunte dai ‘pozzi barriera’ presso la “ex Cantoni” di via Don Marzorati e gli esiti dei controlli, che seguono quelli già eseguiti nel mese di giugno, sono decisamente confortanti.

Il pozzo barriera profondo (- 90 m da piano campagna) risulta, come nel precedente ciclo, conforme ai limiti di norma.

Le acque in uscita dall’impianto non presentano tracce di solventi e quindi il trattamento con particolare riferimento all’efficienza dei carboni attivi, risulta pertanto adeguato. Nei piezometri ubicati a valle della barriera idraulica si osserva un decremento della concentrazione di solventi, particolarmente evidente nel piezometro realizzato nei pressi della piscina comunale con le risorse economiche del finanziamento regionale. I valori del percloroetilene passano infatti, dagli iniziali ug/l 32,3 d’avvio impianto agli attuali ug/l 7,5.

Il funzionamento dell’impianto di depurazione viene monitorato tramite la misura della quantità di acqua emunta per mezzo di appositi contatori volumetrici piombati che attestano ad oggi la captazione ed il rispettivo trattamento nell’impianto a carboni attivi di circa 400.000 mc estratti dalla barriera idraulica.

«Questi ulteriori controlli – ha spiegato il sindaco, Alessandro Fagioli – si inseriscono in quel preciso piano di continui monitoraggi e iniziative predisposte dall’amministrazione con la finalità di tutelare e proteggere l’ambiente che da oltre quattro anni stiamo portando avanti con impegno».

«I risultati si mantengono positivi in continuazione con le analisi scorse. La bonifica delle acque della ex-Cantoni viene monitorata dagli enti preposti e dai nostri uffici. Continuano le attività che hanno come fine ultimo riportare a Saronno ed ai saronnesi un’area pulita così importante per la città», così commenta l’assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone.