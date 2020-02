Lega: “Ex Cantoni, intervento approvato grazie alla correttezza del sindaco”

Sulla questione dell’ex Cantoni è intervenuto oggi il portavoce della Lega di Saronno Angelo Veronesi.

«Non tutti i sindaci sono uguali – scrive Angelo Veronesi – Le regole scritte e il rispetto e la correttezza del sindaco Fagioli e dell’amministrazione comunale hanno permesso di far partire e ultimare le bonifiche dei terreni, dell’amianto e delle acque e hanno portato ad approvare un piano definitivo per l’ex Cantoni».

La questione è di diritto, sostiene Veronesi: «Ci sono alcuni che dicono di rappresentare il bene pubblico. Noi diciamo che il bene pubblico è rappresentato da ciò che sta scritto, all’interno di regole scritte che i cittadini e gli operatori del settore possono leggere nero su bianco per capire quali sono i propri diritti e quali sono i propri doveri e per limitare i poteri del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione. In questo caso le regole scritte sono rappresentate dal Pgt».

«Piaccia o non piaccia l’odierno PGT va applicato – conclude la nota del portavoce – è una questione di diritto e di rispetto dei cittadini. Per una questione di rispetto e correttezza delle regole scritte il sindaco si è attenuto scrupolosamente a quanto scritto. Le regole scritte vanno rispettate, anche quando non sono perfette o possono non piacere. In questi anni dai banchi dell’opposizione sono piovute critiche perché abbiamo applicato le regole scritte alla lettera senza permetterci di agire arbitrariamente; le tirannie sono basate sulla mancanza di leggi scritte e sull’arbitrarietà delle decisioni del tiranno di turno. Le regole non scritte cambiano con l’umore del tiranno di turno. Grazie al sindaco Fagioli e all’amministrazione tutta che hanno rispettato le regole scritte e non si sono fatti tirare la giacchetta da chi sostiene di essere unto del Signore ed essere l’unico a rappresentare il bene pubblico».