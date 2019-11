Cresce ancora il Tresa, l’acqua scorre a filo del ponte

Una notte di monitoraggio continuo, a Germignaga e Luino, per paura delle esondazioni dei fiumi Tresa e Margorabbia.

Nella prima mattina di domenica anche i vigili del fuoco stanno preparandosi a lasciare – in via precauzionale – la loro caserma, che già in altre occasioni si era dimostrata a rischio allagamento. Per questo il comando di Varese ha inviato sul posto un mezzo attrezzato per fare da base mobile.

Alle 6.20, “la situazione al momento appare stabile”, ha informato il sindaco di Germignaga Marco Fazio, da ore impegnato nel controllo della situazione del paese. “Permane la chiusura del ponte sulla SS394 tra Luino e Germignaga. Il livello del Tresa è salito ma di pochi cm, e non tocca ancora l’intradosso del ponte. Il lago cresce a un ritmo di 2 cm l’ora ma siamo lontani dai livelli di piena”.

C’è un generale ottimismo (la previsione è che le piogge si attenuino in giornata), ma il monitoraggio rimane attento e, come dimostra la decisione dei vigili del fuoco, si attuano misure di precauzione.

Il mezzo di comando dei vigili del fuoco

La chiusura del ponte sul Tresa era stata decisa alle 19.40 di sabato.

PER RAGGIUNGERE LUINO: Dalla Valcuvia: percorrere la strada del Cucco che porta in zona Ospedale/Voldomino. Oppure all’altezza del ponte sul fiume Tresa (ora chiuso) proseguire per Germignaga e alla prima rotatoria prendere a destra per via Fornara.

IN USCITA DA LUINO: Alla rotatoria dell’ospedale proseguire per Voldomino ed EVITARE VIA DON FOLLI (che di fatto è percorribile solo per i residenti poiché è chiuso sia il ponte sul Tresa, sia il sottopasso ferroviario per i lavori in corso di Rfi)

La cronaca di sabato: