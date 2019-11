Piena del Tresa, allagamenti diffusi sulla Statale 394

Ultimo aggiornamento ore 17 – Le precipitazioni continuano abbondantemente e il fiume Tresa cresce. Il sindaco di Germignaga Marco Fazio segnala allagamenti diffusi sulla strada statale 394 nella zona “Antichità“. Fazio raccomandiamo prudenza ovunque. Sul ponte Luino – Germignaga, ci sono problemi sulla rete di illuminazione pubblica. Alle 17.30 nuova verifica sul livello del Tresa.

Ore 16 – Il ponte sul fiume Tresa tra Germignaga e Luino viene costantemente monitorato a causa del livello delle acque. Il sindaco Marco Fazio è in contatto con la Prefettura, mente i carabinieri della compagnia di Luino hanno hanno allertato i comandi stazione della zona. Anche il comandante dei vigili del fuoco ha fatto un giro di perlustrazione da Laveno fino a Luino per vedere lungo tutto il litorale quale fosse la situazione. Il livello critico raggiunto dalle acque del Tresa potrebbe far scattare la chiusura del ponte.