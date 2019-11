Francesco Cioffi sarà il presidente dell’edizione numero 40 di Expo Brianza

Sarà Francesco Cioffi, presidente di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa) Monza Brianza e Vice presidente dell’Area Vasta Como Monza Lecco, nonché una delle anime storiche a livello organizzativo di Expo Brianza, il presidente della 40esima edizione della mostra intercomunale dell’artigianato e del commercio che si terrà nel 2020.

L’annuncio è stato fatto durante l’ultimo atto ufficiale della 39esima edizione di Expo Brianza ovvero la tradizionale cena, quest’anno ospitata dagli accoglienti spazi del salone del Centro Parco Polveriera di Solaro, la sede del Parco delle Groane, uno dei tre nuovi enti che proprio nel 2019 sono entrati a far parte dell’affiatata squadra di Expo. Gli altri due sono il Comune di Ceriano Laghetto e quello di Barlassina che si aggiungono a Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lazzate, Limbiate, Seveso e Varedo oltre alle tre associazioni di categoria: Cna del Lario e della Brianza, Confcommercio Seveso e Unione Artigiani della provincia di Milano & Monza.

«E’ stata una delle edizioni meglio riuscite degli ultimi anni. E la 40esima sarà ancora più bella» garantisce il coordinatore della mostra Alberto Bogani «E il successo è da dividere fra tutti, ognuno ha messo il suo mattoncino». «A Expo Brianza mi sento come a casa» ha detto il vice-presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, da sempre “amico” di Expo Brianza. «Questa è la dimostrazione che un’iniziativa funziona e bene quando tante Amministrazioni comunali uniscono le loro forze. Ogni anno si migliora perché qui si respira un’atmosfera positiva». La cena di martedì sera è stata anche l’occasione per celebrare il passaggio di consegne tra presidenti: il testimone passa da Tuccio Di Pasquale a Francesco Cioffi. A quest’ultimo spetterà l’onere e l’onore di presiedere, per conto del CNA nel consueto turn-over tra associazioni, l’edizione numero 40 di Expo prevista a inizio autunno 2020. «Il comitato promotore ha raggiunto un livello di organizzazione tale che anche le cose più difficili diventano semplici da fare. Un particolare ringraziamento al Parco delle Groane che ha ospitato la conferenza stampa e la festa finale e che è entrato a far parte di Expo. Una realtà che è l’espressione migliore e più ampia possibile del territorio su cui agiamo».